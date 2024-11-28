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Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

Киев  •  УНН

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Южная Корея отказала Украине в продаже оружия из-за законодательных ограничений по экспорту в зоны боевых действий. Украина пыталась приобрести Cheongung и другое оборонное оборудование.

Южная Корея отказала Украине в продаже оружия. Основной причиной отказа стало законодательство Украины, запрещающее экспорт оружия в страны, где продолжаются войны. Об этом сообщает южнокорейский телеканал SBS, передает УНН.

детали

Как сообщается, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с президентом страны Юн Сук Йолем и министром национальной обороны. Украина выразила желание закупить корейское оружие, в частности Cheongung - ракету класса "земля-воздух" средней дальности.

Источник в правительстве Южной Кореи сообщил:"оружие, которое страна активно просила продать, - это оружие нелетального действия, такое как система перехватчиков Cheongung, местный радар противовоздушной обороны и противоартилерийский радар".

Впрочем сообщается, что экспорт оружия в Украину осложняется "высоким риском нарушения законов о внешней торговле, которые ограничивают экспорт в зоны боевых действий".

ранее

Сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сук-Йол не исключает возможности скорректировать свою политику, чтобы разрешить поставки оружия. Юн Сук Йол также заявлял, что обсуждал северокорейский вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом и планирует встретиться с ним в "ближайшем будущем".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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