Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу
Киев • УНН
Оппозиция Южной Кореи инициирует новое голосование по импичменту президента Юн Сук Йоля в эту субботу. Причиной стало его решение об объявлении и дальнейшей отмене военного положения в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль готовится к еще одной решающей субботе для своего политического будущего. Избежав голосования по импичменту на прошлой неделе, Юн столкнется с новым предложением об отставке.
Передает УНН с ссылкой на Reuters.
Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён заявил в пятницу, что лучший способ восстановить порядок в стране - это объявить импичмент президенту Юну Сук Ёлу. Оппозиционные партии представили еще один законопроект об импичменте и планируют провести голосование в субботу в 16:00 (07:00 по Гринвичу).
Импичмент последовал за спорным решением Юна объявить, а затем отменить военное положение. В прошлый вторник президент удивил жителей страны телевизионным заявлением, в котором он объявил чрезвычайное положение, оправдывая его необходимостью "защитить нацию и нормализовать государственные дела". Однако этот шаг был расценен как попытка помешать парламентской оппозиции, которая парализовала правительство.
Реакция Национальной ассамблеи была быстрой: через шесть часов после объявления, парламент проголосовал за отмену чрезвычайного положения. Относительно решения Юна, - это вызвало сильную волну критики. В частности оппозиция выдвинула ходатайство об импичменте, которое позже было отклонено из-за отсутствия кворума. Однако теперь оппозиционная Демократическая партия, имеющая парламентское большинство, вернулась в атаку с новым предложением.
Лидер Демократической партии Ли призвал членов ПНП "присоединиться и проголосовать за импичмент", заявив, что "история запомнит и зафиксирует ваше решение". Голосование за импичмент Юна направит дело в Конституционный суд, который будет иметь до шести месяцев, чтобы решить, отстранить его от должности или восстановить в должности.
Напомним,
Полиция проводит расследование в отношении президента Юн Сук Йоля и высокопоставленных чиновников из-за объявления военного положения. Прокуратура запретила выезд бывшему министру обороны Ким Йон Хену.
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хён совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Его удерживают по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.
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