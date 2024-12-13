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Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу

Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу

Киев  •  УНН

 • 4187 просмотра

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Оппозиция Южной Кореи инициирует новое голосование по импичменту президента Юн Сук Йоля в эту субботу. Причиной стало его решение об объявлении и дальнейшей отмене военного положения в стране.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль готовится к еще одной решающей субботе для своего политического будущего. Избежав голосования по импичменту на прошлой неделе, Юн столкнется с новым предложением об отставке.

Передает УНН с ссылкой на Reuters.

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён заявил в пятницу, что лучший способ восстановить порядок в стране - это объявить импичмент президенту Юну Сук Ёлу. Оппозиционные партии представили еще один законопроект об импичменте и планируют провести голосование в субботу в 16:00 (07:00 по Гринвичу).

Импичмент последовал за спорным решением Юна объявить, а затем отменить военное положение. В прошлый вторник президент удивил жителей страны телевизионным заявлением, в котором он объявил чрезвычайное положение, оправдывая его необходимостью "защитить нацию и нормализовать государственные дела". Однако этот шаг был расценен как попытка помешать парламентской оппозиции, которая парализовала правительство.

Реакция Национальной ассамблеи была быстрой: через шесть часов после объявления, парламент проголосовал за отмену чрезвычайного положения. Относительно решения Юна, - это вызвало сильную волну критики. В частности оппозиция выдвинула ходатайство об импичменте, которое позже было отклонено из-за отсутствия кворума. Однако теперь оппозиционная Демократическая партия, имеющая парламентское большинство, вернулась в атаку с новым предложением.

Лидер Демократической партии Ли призвал членов ПНП "присоединиться и проголосовать за импичмент", заявив, что "история запомнит и зафиксирует ваше решение". Голосование за импичмент Юна направит дело в Конституционный суд, который будет иметь до шести месяцев, чтобы решить, отстранить его от должности или восстановить в должности.

Напомним,

Полиция проводит расследование в отношении президента Юн Сук Йоля и высокопоставленных чиновников из-за объявления военного положения. Прокуратура запретила выезд бывшему министру обороны Ким Йон Хену.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хён совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Его удерживают по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.

Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь: куда пойдут 100 млн долларов29 нояб. 2024, 07:33 • 16402 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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