Президент Південної Кореї відвідав суд після імпічменту та арешту

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому було оголошено про імпічмент, відвідав судове засідання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, Юн Сук Йоль намагався оскаржити рішення слідства щодо продовження його утримання під вартою за підозрою в організації повстання. У середу він став першим чинним президентом країни, якого затримали в рамках кримінального розслідування, що стосується його рішення оголосити воєнний стан 3 грудня.

На засіданні у п’ятницю слідчі подали запит на продовження терміну утримання під вартою Юна на наступні 20 днів. Від самого моменту арешту президент не співпрацює зі слідчими і відмовляється давати свідчення.

Нині він знаходиться в Сеульському центрі ув'язнення.

Нагадаємо

Національна асамблея Південної Кореї підтримала імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдале введення воєнного стану. Рішення було ухвалено 204 голосами проти 85, з трьома утрималися та вісьмома недійсними бюлетенями.

Воєнний стан, арешт та імпічмент президента Юна: кульмінація подій у Південній Кореї