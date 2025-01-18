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Президент Південної Кореї відвідав суд після імпічменту та арешту

Київ • УНН

 • 30501 перегляди

Юн Сук Йоль став першим діючим президентом Південної Кореї, якого затримали в рамках кримінального розслідування. Президенту оголосили імпічмент через невдале введення воєнного стану 3 грудня.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому було оголошено про імпічмент, відвідав судове засідання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Юн Сук Йоль намагався оскаржити рішення слідства щодо продовження його утримання під вартою за підозрою в організації повстання. У середу він став першим чинним президентом країни, якого затримали в рамках кримінального розслідування, що стосується його рішення оголосити воєнний стан 3 грудня.

На засіданні у п’ятницю слідчі подали запит на продовження терміну утримання під вартою Юна на наступні 20 днів. Від самого моменту арешту президент не співпрацює зі слідчими і відмовляється давати свідчення.

Нині він знаходиться в Сеульському центрі ув'язнення.

Нагадаємо

Національна асамблея Південної Кореї підтримала імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдале введення воєнного стану. Рішення було ухвалено 204 голосами проти 85, з трьома утрималися та вісьмома недійсними бюлетенями.

Воєнний стан, арешт та імпічмент президента Юна: кульмінація подій у Південній Кореї16.01.25, 10:29 • 22738 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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