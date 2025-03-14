Південна Корея закликає до спокою напередодні рішення щодо імпічменту Юн Сук Йоля
Київ • УНН
Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента. Влада мобілізувала значні сили безпеки в центрі Сеула.
Уряд Південної Кореї закликає громадян до спокою напередодні очікуваного вердикту Конституційного суду щодо імпічменту президента Юн Сук Йоля. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Виконуючий обов’язки глави держави Чой Санг Мок у своєму зверненні наголосив на важливості дотримання правопорядку та готовності суспільства прийняти будь-яке рішення суддів.
З огляду на підвищену напругу в країні, влада мобілізувала значні сили безпеки, особливо в центрі Сеула. Біля будівлі суду запроваджено безпрецедентні заходи контролю: створено зону безпеки, заборонено польоти дронів, а по периметру встановлено колючий дріт. Поліція заявила, що готова рішуче реагувати на будь-які спроби порушити громадський порядок, включно із застосуванням спецзасобів.
Очікується, що рішення суду викличе масові акції як прихильників, так і опонентів президента. Раніше багатотисячні зібрання вже спричиняли заворушення: у січні протестувальники штурмували будівлю суду, що змусило владу посилити заходи безпеки.
Чой Санг Мок підкреслив, що на Південну Корею зараз спрямована увага міжнародної спільноти.
Рішення Конституційного суду очікується впродовж кількох днів, і воно може стати поворотним моментом у сучасній політичній історії країни.
Нагадаємо
Національна асамблея Південної Кореї підтримала імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдале введення воєнного стану. Рішення було ухвалено 204 голосами проти 85, з трьома утрималися та вісьмома недійсними бюлетенями.
Президент Південної Кореї відвідав суд після імпічменту та арешту18.01.25, 07:29 • 30542 перегляди