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США можуть готувати скорочення військ у Європі до 30% - Politico

Київ • УНН

 • 658 перегляди

США проводять глобальний огляд позиції сил, що може призвести до скорочення присутності американських військ у Європі до 30%. Німеччина, де розміщено найбільше американських військовослужбовців, очікує змін у позиції Америки, але конкретних зобов'язань щодо планів США поки немає.

США можуть готувати скорочення військ у Європі до 30% - Politico

Скорочення присутності армії США у Європі може сягати 30%, з посиланням на офіційну особу НАТО повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У США готують глобальний огляд позиції сил, широку переоцінку розгортання військ США по всьому світу під керівництвом Пентагону.

Його мета - переорієнтувати американські сили відповідно до змін глобальних пріоритетів, особливо зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та тиску щодо скорочення закордонних витрат США. Очікується, що остаточний звіт буде опубліковано до вересня.

Для Європи це може означати менше американських військ на континенті. 

За словами Айлін Матле, старшого наукового співробітника з питань політики безпеки Німецької ради з міжнародних відносин, одним із ймовірних результатів глобального огляду сил буде виведення приблизно 20 000 американських військовослужбовців, які були відправлені до Європи у 2022 році за часів тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Утім, один чиновник НАТО розповів, що "можливе скорочення військ у Європі до 30 відсотків, що означатиме більш суттєвий перерозподіл".

У Німеччині розміщено значно більше американських військ, ніж у будь-якій іншій країні Європи, близько 35 000 американських військовослужбовців. До них належать авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій та супутникового зв'язку США; Графенвер, який, за даними військових, є найбільшим навчальним майданчиком армії США за межами Сполучених Штатів, де, як повідомляється, тимчасово перебував солдатом сам міністр оборони США Піт Гегсет, та ключовий штаб для військовослужбовців.

Після зустрічі з головою Пентагону Пітом Гегсетом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус чітко дав зрозуміти, що Берлін очікує зміни позиції Америки. "Я почав два роки тому зазначати, що в якийсь момент стане зрозуміло, що американці зрештою робитимуть менше", - сказав Пісторіус журналістам після їхньої зустрічі.

Але, як зазначає видання, бракує чіткого розуміння того, що насправді означає слово "менше". Німецькі чиновники кажуть, що вони прагнуть бути частиною координаційних зусиль. Але їм не було надано жодних твердих зобов'язань щодо того, що США планують робити - або коли.

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом США Дональдом Трампом під час своєї першої поїздки до Вашингтона на посаді, питання присутності американських військ було порушено під час виступу для преси в Овальному кабінеті. На запитання, чи обговорюється скорочення, Трамп відповів: "Я завжди казав, що Європа повинна робити більше, але Німеччина активізується. Ми розглянемо, що має сенс у майбутньому".

США розглядають виведення тисяч військових з Південної Кореї - WSJ23.05.25, 09:19 • 3325 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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