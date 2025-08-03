НАТО может разместить армейский корпус в Эстонии - СМИ
Киев • УНН
Министерство обороны Эстонии сообщило о возможном размещении германо-нидерландского корпуса НАТО в Пярну. Это часть стратегического плана Альянса для Балтийского региона, предусматривающего создание инфраструктуры для 100-200 человек.
Министерство обороны Эстонии сообщило, что Североатлантический Альянс (НАТО) может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил на территории страны. В случае положительного решения базовый корпус должен разместиться в городе Пярну. Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура, пишет УНН.
Детали
Как пояснил министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион. Размещение корпуса предусматривает создание инфраструктуры для 100–200 человек: штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.
Это коснется не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг
Пярну рассматривается как подходящее место из-за своей развитой логистики: рядом порт, аэродром, железная дорога, шоссе и близость к Риге. Мэр Пярну Ромек Косенкраниус заявил, что возвращение Сил обороны в Пярнумаа принесло бы городу существенные преимущества: "Это позволило бы организовать здесь срочную службу, а также создать рабочие места профессиональных военнослужащих".
На прошлой неделе Департамент оборонных ресурсов подал ходатайство о передаче соответствующего земельного участка Министерству обороны.
Бывший командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем подчеркнул, что корпус, координирующий действия НАТО в странах Балтии, должен размещаться именно в этом регионе.
"Это повысит оперативность и эффективность запуска планов НАТО в Эстонии и других странах Балтии", сказал Херем.
Министерство обороны запланировало строительство инфраструктуры для корпуса на 17 миллионов евро.
Дополнение
Министры обороны стран Балтии не получили гарантий от США относительно сохранения численности американских войск на восточном фланге НАТО. США обещают обсудить возможный вывод войск с союзниками.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Эстонии Аларом Карисом, обсудив украинскую антикоррупционную инфраструктуру и приглашение в Киев. Лидеры также обсудили вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины и масштабирование сотрудничества.