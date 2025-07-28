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Зеленський запросив президента Естонії до Києва та обговорив антикорупційну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Аларом Карісом, обговоривши українську антикорупційну інфраструктуру та запрошення до Києва. Лідери також обговорили внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України та масштабування співпраці.

Зеленський запросив президента Естонії до Києва та обговорив антикорупційну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Аларом Карісом. Йшлося про про українську антикорупційну інфраструктуру, а також про запрошення до Києва, передає УНН.

Деталі

За даними ОП, Алар Каріс висловив співчуття у звʼязку з Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Володимир Зеленський подякував за підтримку та солідарність з українцями.

Глава держави окремо відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України, зокрема рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП країни на оборонні потреби нашої держави, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію українських воїнів. Лідери обговорили масштабування цих напрямів співпраці для ще більшої підтримки українського народу.

Президенти України та Естонії також говорили про українську антикорупційну інфраструктуру, яка повністю функціонує. Володимир Зеленський зазначив, що минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано його законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Алар Каріс висловив підтримку зусиль України в боротьбі з корупцією 

- йдеться у повідомленні.

Глава держави запросив Президента Естонії приїхати до України з візитом.

Нагадаємо

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Перед цим, 22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
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