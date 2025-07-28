Зеленский пригласил президента Эстонии в Киев и обсудил антикоррупционную инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Эстонии Аларом Карисом. Речь шла об украинской антикоррупционной инфраструктуре, а также о приглашении в Киев, передает УНН.

Детали

По данным ОП, Алар Карис выразил соболезнования в связи с Днем памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и солидарность с украинцами.

Глава государства отдельно отметил вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины, в частности решение выделять ежегодно 0,25 % ВВП страны на оборонные нужды нашего государства, лидерство в IT-коалиции и обучение и реабилитацию украинских воинов. Лидеры обсудили масштабирование этих направлений сотрудничества для еще большей поддержки украинского народа.

Президенты Украины и Эстонии также говорили об украинской антикоррупционной инфраструктуре, которая полностью функционирует. Владимир Зеленский отметил, что на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован его законопроект, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов. Алар Карис выразил поддержку усилий Украины в борьбе с коррупцией - говорится в сообщении.

Глава государства пригласил Президента Эстонии приехать в Украину с визитом.

Напомним

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Перед этим, 22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.