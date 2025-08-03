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НАТО може розмістити армійський корпус в Естонії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Міністерство оборони Естонії повідомило про можливе розміщення германо-нідерландського корпусу НАТО в Пярну. Це частина стратегічного плану Альянсу для Балтійського регіону, що передбачає створення інфраструктури для 100-200 осіб.

НАТО може розмістити армійський корпус в Естонії - ЗМІ

Міністерство оборони Естонії повідомило, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) може прийняти рішення про розміщення германо-нідерландського корпусу союзних сил на території країни. У разі позитивного рішення базовий корпус має розміститися у місті Пярну. Про це повідомляє ERR з посиланням на міністра оборони Ханно Певкура, пише УНН.

Деталі

Як пояснив міністр оборони Ханно Певкур (Партія реформ), йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО, який охоплює зону відповідальності, що включає і Балтійський регіон. Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100–200 осіб: штабних будівель, технічних приміщень та необхідних комунікацій.

Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок

- наголосив Певкур.

Пярну розглядається як відповідне місце через свою розвинену логістику: поряд порт, аеродром, залізниця, шосе та близькість до Риги. Мер Пярну Ромек Косенкраніус заявив, що повернення Сил оборони до Пярнумаа принесло б місту суттєві переваги: "Це дало б змогу організувати тут термінову службу, а також створити робочі місця професійних військовослужбовців".

Минулого тижня Департамент оборонних ресурсів подав клопотання про передачу відповідної земельної ділянки Міністерству оборони.

Колишній командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем наголосив, що корпус, який координує дії НАТО в країнах Балтії, має розміщуватися саме в цьому регіоні.

"Це підвищить оперативність та ефективність запуску планів НАТО в Естонії та інших країнах Балтії", сказав Херем.

Міністерство оборони запланувало будівництво інфраструктури для корпусу 17 мільйонів євро.

Доповнення

Міністри оборони країн Балтії не отримали гарантій від США щодо збереження чисельності американських військ на східному фланзі НАТО. США обіцяють обговорити можливе виведення військ із союзниками.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Аларом Карісом, обговоривши українську антикорупційну інфраструктуру та запрошення до Києва. Лідери також обговорили внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України та масштабування співпраці.

Павло Зінченко

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Ханно Певкур
Мартін Герем
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Київ