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США не надали гарантій збереження своїх військ у країнах Балтії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністри оборони країн Балтії не отримали гарантій від США щодо збереження чисельності американських військ на східному фланзі НАТО. США обіцяють обговорити можливе виведення військ із союзниками.

США не надали гарантій збереження своїх військ у країнах Балтії - Bloomberg

Країни Балтії не отримали гарантій від США про збереження присутності американських військ на їхніх кордонах. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час візиту до Пентагону минулого тижня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії не отримали жодних гарантій від міністра оборони США Піта Гегсета щодо збереження чисельності військ США на східному фланзі НАТО

За словами очільника міноборони Естонії Ганно Певкура, США попередять союзників по НАТО перед тим, як вирішать вивести частину своїх військ з європейських країн.

Було взято зобов’язання, що одноразове рішення не буде прийнято таким чином, щоб воно стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорено

- сказав Певкур.

Він також додав, що під час зустрічі з Гегсетом міністри оборони країн Балтії "дали зрозуміти", що військова присутність США на східному кордоні НАТО має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку росії.

Наше послання Пентагону було чітким. Вам потрібно бути там, де є загроза, і союзникам мудро триматися разом і тримати головні двері НАТО зачиненими

- сказав глава міноборони Естонії.

Нагадаємо

США проводять глобальний огляд позиції сил, що може призвести до скорочення присутності американських військ у Європі до 30%. Німеччина, де розміщено найбільше американських військовослужбовців, очікує змін у позиції Америки, але конкретних зобов'язань щодо планів США поки немає.

Ольга Розгон

Новини Світу
Піт Гегсет
Ханно Певкур
Пентагон
Bloomberg
Латвія
НАТО
Литва
Сполучені Штати Америки
Естонія