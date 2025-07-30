США не надали гарантій збереження своїх військ у країнах Балтії - Bloomberg
Київ • УНН
Міністри оборони країн Балтії не отримали гарантій від США щодо збереження чисельності американських військ на східному фланзі НАТО. США обіцяють обговорити можливе виведення військ із союзниками.
Країни Балтії не отримали гарантій від США про збереження присутності американських військ на їхніх кордонах. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Bloomberg, пише УНН.
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Під час візиту до Пентагону минулого тижня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії не отримали жодних гарантій від міністра оборони США Піта Гегсета щодо збереження чисельності військ США на східному фланзі НАТО
За словами очільника міноборони Естонії Ганно Певкура, США попередять союзників по НАТО перед тим, як вирішать вивести частину своїх військ з європейських країн.
Було взято зобов’язання, що одноразове рішення не буде прийнято таким чином, щоб воно стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорено
Він також додав, що під час зустрічі з Гегсетом міністри оборони країн Балтії "дали зрозуміти", що військова присутність США на східному кордоні НАТО має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку росії.
Наше послання Пентагону було чітким. Вам потрібно бути там, де є загроза, і союзникам мудро триматися разом і тримати головні двері НАТО зачиненими
Нагадаємо
США проводять глобальний огляд позиції сил, що може призвести до скорочення присутності американських військ у Європі до 30%. Німеччина, де розміщено найбільше американських військовослужбовців, очікує змін у позиції Америки, але конкретних зобов'язань щодо планів США поки немає.