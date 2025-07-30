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США не предоставили гарантий сохранения своих войск в странах Балтии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министры обороны стран Балтии не получили гарантий от США относительно сохранения численности американских войск на восточном фланге НАТО. США обещают обсудить возможный вывод войск с союзниками.

США не предоставили гарантий сохранения своих войск в странах Балтии - Bloomberg

Страны Балтии не получили гарантий от США о сохранении присутствия американских войск на их границах. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во время визита в Пентагон на прошлой неделе министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии не получили никаких гарантий от министра обороны США Пита Хегсета относительно сохранения численности войск США на восточном фланге НАТО.

По словам главы минобороны Эстонии Ханно Певкура, США предупредят союзников по НАТО перед тем, как решат вывести часть своих войск из европейских стран.

Было взято обязательство, что одноразовое решение не будет принято таким образом, чтобы оно стало неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться

- сказал Певкур.

Он также добавил, что во время встречи с Хегсетом министры обороны стран Балтии "дали понять", что военное присутствие США на восточной границе НАТО имеет решающее значение для сдерживания любых потенциальных агрессивных действий со стороны России.

Наше послание Пентагону было четким. Вам нужно быть там, где есть угроза, и союзникам мудро держаться вместе и держать главные двери НАТО закрытыми

- сказал глава минобороны Эстонии.

Напомним

США проводят глобальный обзор позиции сил, что может привести к сокращению присутствия американских войск в Европе до 30%. Германия, где размещено больше всего американских военнослужащих, ожидает изменений в позиции Америки, но конкретных обязательств относительно планов США пока нет.

Ольга Розгон

Новости Мира
Пит Хегсетх
Ханно Певкур
Пентагон
Bloomberg L.P.
Латвия
НАТО
Литва
Соединённые Штаты
Эстония