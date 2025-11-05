НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Сполучених Штатів скоротити чисельність своїх військ у Румунії не становить загрози для безпеки Альянсу. За його словами, ротація підрозділів – звичайна практика, яка не вплине на обороноздатність східного флангу НАТО, навіть попри посилення гібридних атак з боку росії. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Це трапляється постійно… будь ласка, не надавайте цьому великого значення. Де б і коли б це не було потрібно, ми завжди можемо спільно розширити свою діяльність, зокрема в Румунії – сказав Рютте Politico під час пресконференції.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про повернення до США близько 700 військових із піхотної бригади, розміщеної на румунській базі Міхаїла Когелнічану, що на Чорному морі. Після скорочення в країні залишиться приблизно 1000 американських військових.

Президент Румунії Нікушор Дан підтримав позицію НАТО, заявивши: "У Європі та Румунії американська присутність потужніша, ніж у 2020 році. Тож немає жодного занепокоєння, жодного хвилювання".

На тлі дедалі частіших інцидентів – зокрема порушень повітряного простору та збиття російських безпілотників над Польщею й Румунією – Альянс активізує заходи оборони. Зокрема, йдеться про розгортання додаткових систем ППО та авіації у межах програми "Східний вартовий", яка має компенсувати можливі прогалини після ротації американських військ.

Завдяки цій місії "Східний вартовий" ми можемо залучити більше можливостей, де б і коли б це не було потрібно… також і в Румунії – наголосив Рютте.

Він також повідомив, що НАТО проводить масштабні військові навчання в Румунії, збільшуючи кількість учасників "з 1500 до понад 5000 військовослужбовців", аби забезпечити швидке реагування у разі потреби.

Підсумовуючи, Рютте підкреслив, що гарантії колективної оборони залишаються непохитними.

Ми можемо залучити більше можливостей туди, де це необхідно, але... якщо на цю країну нападуть, то на допомогу Румунії прийдуть ще 31 країна. Це робить нас непереможними – абсолютно непереможними – і саме тому я вважаю, що ніхто ніколи не спробує цього зробити – зазначив Рютте.

