НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте

ukenru
20:20 • 3914 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
18:18 • 12567 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 17590 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 18639 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 27369 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 31683 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22390 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22424 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 33122 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22833 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані збито військовий літак Іл-76: загинув увесь екіпажVideo5 листопада, 13:31 • 5366 перегляди
Поки фронт горить під Покровськом, депутати Порошенка бронюють курорти й просять Кабмін відпустити їх за кордон — Валентин Гладких5 листопада, 13:41 • 5948 перегляди
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка5 листопада, 14:10 • 4300 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 14099 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 12216 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 27364 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 31681 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 35659 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 42781 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 33119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Карні
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Німеччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 12239 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 14124 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 32858 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 37521 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 50845 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Генеральний секретар НАТО Рютте заявив, що скорочення чисельності військ США в Румунії не вплине на безпеку Альянсу. Він підкреслив, що ротація підрозділів є звичайною практикою, а обороноздатність східного флангу НАТО залишається непохитною.

НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Сполучених Штатів скоротити чисельність своїх військ у Румунії не становить загрози для безпеки Альянсу. За його словами, ротація підрозділів – звичайна практика, яка не вплине на обороноздатність східного флангу НАТО, навіть попри посилення гібридних атак з боку росії. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Це трапляється постійно… будь ласка, не надавайте цьому великого значення. Де б і коли б це не було потрібно, ми завжди можемо спільно розширити свою діяльність, зокрема в Румунії 

– сказав Рютте Politico під час пресконференції.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про повернення до США близько 700 військових із піхотної бригади, розміщеної на румунській базі Міхаїла Когелнічану, що на Чорному морі. Після скорочення в країні залишиться приблизно 1000 американських військових.

Президент Румунії Нікушор Дан підтримав позицію НАТО, заявивши: "У Європі та Румунії американська присутність потужніша, ніж у 2020 році. Тож немає жодного занепокоєння, жодного хвилювання".

США можуть готувати скорочення військ у Європі до 30% - Politico28.07.25, 09:19 • 4544 перегляди

На тлі дедалі частіших інцидентів – зокрема порушень повітряного простору та збиття російських безпілотників над Польщею й Румунією – Альянс активізує заходи оборони. Зокрема, йдеться про розгортання додаткових систем ППО та авіації у межах програми "Східний вартовий", яка має компенсувати можливі прогалини після ротації американських військ.

Завдяки цій місії "Східний вартовий" ми можемо залучити більше можливостей, де б і коли б це не було потрібно… також і в Румунії 

– наголосив Рютте.

Він також повідомив, що НАТО проводить масштабні військові навчання в Румунії, збільшуючи кількість учасників "з 1500 до понад 5000 військовослужбовців", аби забезпечити швидке реагування у разі потреби.

США, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року - Bloomberg28.07.25, 19:52 • 4360 переглядiв

Підсумовуючи, Рютте підкреслив, що гарантії колективної оборони залишаються непохитними.

Ми можемо залучити більше можливостей туди, де це необхідно, але... якщо на цю країну нападуть, то на допомогу Румунії прийдуть ще 31 країна. Це робить нас непереможними – абсолютно непереможними – і саме тому я вважаю, що ніхто ніколи не спробує цього зробити 

– зазначив Рютте.

НАТО може розмістити армійський корпус в Естонії - ЗМІ03.08.25, 12:51 • 13074 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Нікушор Дан
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
Велика Британія
Європа
Румунія
Сполучені Штати Америки
Естонія
Польща