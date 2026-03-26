Трамп: Иран "так сильно" хочет заключить сделку, но "боится об этом сказать"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Иран "так сильно" хочет заключить сделку, но там "боятся об этом сказать" из-за страха быть убитыми, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и они, кстати, ведут переговоры, и они так сильно хотят заключить сделку, но боятся об этом сказать, потому что считают, что их убьют их же люди. Они также боятся, что их убьем мы", – сказал Трамп на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Вашингтоне.

Белый дом ранее в среду заявил, что переговоры с Ираном не зашли в тупик, даже после того, как Тегеран не сразу принял 15-пунктный план по прекращению войны. США работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения возможности выхода из конфликта, сообщили CNN два чиновника администрации.

Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи признал, что обмен сообщениями с США произошел через посредников, он подчеркнул, что это общение не является переговорами.

