Трамп: Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але "боїться про це сказати"

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але там "бояться про це сказати" через страх бути вбитими, пише УНН з посиланням на CNN.

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і вони, до речі, ведуть переговори, і вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться про це сказати, бо вважають, що їх уб'ють їхні ж люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми", – сказав Трамп на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила у Вашингтоні.

Білий дім раніше в середу заявив, що переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, навіть після того, як Тегеран не одразу прийняв 15-пунктний план щодо припинення війни. США працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення можливості виходу з конфлікту, повідомили CNN два чиновники адміністрації.

Хоча міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що обмін повідомленнями з США відбувся через посередників, він наголосив, що це спілкування не є переговорами.

