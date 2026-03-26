Трамп: Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але "боїться про це сказати"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про бажання Ірану укласти угоду через страх лідерів бути вбитими. Тегеран визнає обмін повідомленнями, але заперечує переговори.
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але там "бояться про це сказати" через страх бути вбитими, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і вони, до речі, ведуть переговори, і вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться про це сказати, бо вважають, що їх уб'ють їхні ж люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми", – сказав Трамп на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила у Вашингтоні.
Білий дім раніше в середу заявив, що переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, навіть після того, як Тегеран не одразу прийняв 15-пунктний план щодо припинення війни. США працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення можливості виходу з конфлікту, повідомили CNN два чиновники адміністрації.
Хоча міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що обмін повідомленнями з США відбувся через посередників, він наголосив, що це спілкування не є переговорами.
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори зі США не ведуться25.03.26, 22:06 • 11973 перегляди