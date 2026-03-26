Трамп: Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але "боїться про це сказати"

ukenru
25 березня, 18:28 • 14872 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 36085 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 61711 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 68568 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 54965 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 59840 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 75559 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 61742 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57596 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55723 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
62%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Велика Британія
Реклама
Трамп: Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але "боїться про це сказати"

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Дональд Трамп заявив про бажання Ірану укласти угоду через страх лідерів бути вбитими. Тегеран визнає обмін повідомленнями, але заперечує переговори.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що Іран "так сильно" хоче укласти угоду, але там "бояться про це сказати" через страх бути вбитими, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і вони, до речі, ведуть переговори, і вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться про це сказати, бо вважають, що їх уб'ють їхні ж люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми", – сказав Трамп на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила у Вашингтоні.

Білий дім раніше в середу заявив, що переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, навіть після того, як Тегеран не одразу прийняв 15-пунктний план щодо припинення війни. США працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення можливості виходу з конфлікту, повідомили CNN два чиновники адміністрації.

Хоча міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що обмін повідомленнями з США відбувся через посередників, він наголосив, що це спілкування не є переговорами.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори зі США не ведуться25.03.26, 22:06 • 11973 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Вибори в США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран