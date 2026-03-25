Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными

13:57 • 3654 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 10967 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 22656 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 39048 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 62195 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 54518 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54461 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54226 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38139 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33982 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 37447 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 23738 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 21987 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 42839 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 32057 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 3654 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 10967 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 12107 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 13970 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 15219 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 7494 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 43170 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 27699 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 57791 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 58243 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными

Киев • УНН

 • 10996 просмотра

Контроль за землей осуществляют местные власти и Госгеокадастр, однако размытость полномочий и новые законы усложняют реагирование на нарушения. Из-за неэффективной системы общины теряют деньги. Ярко демонстрирует проблему возможная "земельная схема" под клиникой Odrex в Одессе.

Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными

В Украине контроль за использованием городской земли осуществляют: местные власти, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также другие государственные структуры – в частности экологическая инспекция и органы архитектурно-строительного контроля. В то же время прокуратура, как правоохранительный орган, реагирует на нарушения и представляет интересы государства в суде. Несмотря на это, случаи использования земли не по назначению или непрозрачные решения могут годами оставаться без должной реакции. Почему система контроля за земельными ресурсами дает сбой и кто за это отвечает, читайте в материале УНН. 

В Украине можно годами использовать землю не по назначению, и это не всегда будет иметь последствия. Несмотря на наличие сразу нескольких органов контроля, система часто не срабатывает вовремя. Как объясняют эксперты, проблема заключается не только в возможных злоупотреблениях, но и в самой модели распределения полномочий между различными органами, которая в отдельных случаях фактически размывает ответственность.

В эксклюзивном комментарии УНН адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что формально контроль за использованием земли возложен на несколько структур, однако на практике эта система работает не всегда эффективно.

В первую очередь, такие обязанности возложены на городской совет, на городские органы самоуправления, которые должны контролировать надлежащее использование земли. И также недавно была в очередной раз изменена позиция Большой Палаты Верховного Суда и указано, что за пределами города землю должен контролировать Госземкадастр. Хотя ранее, и фактически до требований закона, Госземкадастр должен контролировать надлежащее использование по назначению земли и в пределах населенных пунктов. Но в Большой Палате в то время, видимо, исходя из температуры воздуха, направления ветра или просто заинтересованности тех или иных лиц в решении, было принято, что Госземкадастр как будто ограничен в праве на обращение в суд

- обратил внимание на нововведение Кравец.

В то же время, контроль за земельными ресурсами берет на себя прокуратура, однако ее участие в таких делах требует отдельного обоснования. Эксперт также обращает внимание на законодательные изменения, которые фактически усложняют обжалование незаконного получения земли, если с момента передачи прошло более 10 лет. 

Стоит учесть то, что в прошлом году были внесены изменения в соответствующие законы, которые я считаю антиконституционными, но на сегодня они не обжалованы в КСУ. В них указано, что в случае, если земельный участок получен и незаконно, и с нарушением, однако если с момента "получения" прошло 10 лет – то фактически ни один орган обратиться с иском, относительно признания незаконной передачи этого земельного участка не может, что вообще уже приводит к определенным абсурдам. Вот чем должно заниматься НАБУ

- подчеркнул Кравец.

Впрочем, проблема использования муниципальной земли имеет не только юридическое, но и экономическое измерение. Как отмечают эксперты, каждое непрозрачное решение относительно земельных ресурсов непосредственно влияет на бюджеты общин и качество жизни жителей.

Показательной в этом контексте является ситуация, которая находится под пристальным контролем правоохранительных органов Одессы. Речь идет о земельном участке на улице Раскидайловской, 69/71, где расположен главный корпус частной клиники Odrex. Участок площадью 1,4931 га, принадлежит ООО "Фабрика "Акация". В соответствии с классификацией 11.02, его целевое назначение – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. В то же время с 2012 года на этой территории функционирует медицинское учреждение, которое арендует помещения у ООО "Фабрика "Акация". 

Правоохранители проверяют, не произошло ли самовольное расширение границ участка и внесение изменений в государственные реестры без надлежащих правовых оснований. В частности, устанавливается, законно ли был изменен тип объекта с "промышленных зданий" на "здания учреждения здравоохранения".

Отдельное внимание привлекает и структура собственности. В предыдущих материалах УНН рассказывал, что совладельцами ООО "Фабрика "Акация", которое владеет землей на Раскидайловской, 69/71, являются Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. В то же время эти же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом "Одрекс" – юридического лица, на лицензии которого работает клиника. Таким образом, несмотря на формальное разграничение, и земельный участок, и недвижимость, и медицинский бизнес, функционирующий на этой территории, находятся в собственности одних и тех же лиц.

Именно такие "схемы", по словам экспертов, и являются примерами системной проблемы контроля за городской землей. Ведь формально ответственных органов достаточно, однако на практике отсутствие четкой координации и размытость полномочий позволяют подобным ситуациям годами оставаться без надлежащей оценки. Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркивает, что каждая подобная "земельная схема" бьет по уровню жизни горожан.

"Каждый незаконно переданный гектар земли – это прямой удар по бюджету общины, а значит – по качеству жизни каждого из нас. Логика проста: городская земля – это ключевой экономический актив общины. Она должна работать на город: передаваться в аренду через прозрачные аукционы, привлекать инвестиции и наполнять бюджет. Но когда земля отдается "своим" по заниженным ценам (а иногда вообще бесплатно), город недополучает огромные средства. И именно этих денег потом не хватает на реальные нужды людей. Фактически земельная коррупция превращается в скрытый налог для всей общины. Потому что каждая незаконная схема – это минус в бюджете, который потом приходится компенсировать либо сокращением расходов, либо отложенным развитием".

Кулик добавляет, что Одесса фактически является одним из "хедлайнеров" среди украинских городов по количеству земельных схем и связанных с ними скандалов.

Одесса, например, годами упоминается среди городов, где земельные вопросы регулярно становятся предметом уголовных производств, журналистских расследований и общественных скандалов. И речь идет не об отдельных участках, а о целых системах схем – с подставными компаниями, манипуляциями с кадастровыми данными и запутанными цепочками перепродаж. Для одесского бизнеса и чиновников – это сверхприбыли, а для одесситов – разбитые тротуары, аварийные дома и город, который теряет былую красоту

- отметил эксперт.

Таким образом, даже при наличии нескольких органов контроля, система управления городской землей в Украине остается уязвимой к злоупотреблениям. В результате, подобные кейсы превращаются не только в предмет уголовных производств, но и в прямые потери для местных бюджетов. И пока механизмы контроля остаются неэффективными, за эти "схемы" продолжают платить жители городов: качеством инфраструктуры, уровнем комфорта жизни и упущенными возможностями для развития.

Лилия Подоляк

