Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными

В Украине контроль за использованием городской земли осуществляют: местные власти, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также другие государственные структуры – в частности экологическая инспекция и органы архитектурно-строительного контроля. В то же время прокуратура, как правоохранительный орган, реагирует на нарушения и представляет интересы государства в суде. Несмотря на это, случаи использования земли не по назначению или непрозрачные решения могут годами оставаться без должной реакции. Почему система контроля за земельными ресурсами дает сбой и кто за это отвечает, читайте в материале УНН.

В Украине можно годами использовать землю не по назначению, и это не всегда будет иметь последствия. Несмотря на наличие сразу нескольких органов контроля, система часто не срабатывает вовремя. Как объясняют эксперты, проблема заключается не только в возможных злоупотреблениях, но и в самой модели распределения полномочий между различными органами, которая в отдельных случаях фактически размывает ответственность.

В эксклюзивном комментарии УНН адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что формально контроль за использованием земли возложен на несколько структур, однако на практике эта система работает не всегда эффективно.

В первую очередь, такие обязанности возложены на городской совет, на городские органы самоуправления, которые должны контролировать надлежащее использование земли. И также недавно была в очередной раз изменена позиция Большой Палаты Верховного Суда и указано, что за пределами города землю должен контролировать Госземкадастр. Хотя ранее, и фактически до требований закона, Госземкадастр должен контролировать надлежащее использование по назначению земли и в пределах населенных пунктов. Но в Большой Палате в то время, видимо, исходя из температуры воздуха, направления ветра или просто заинтересованности тех или иных лиц в решении, было принято, что Госземкадастр как будто ограничен в праве на обращение в суд - обратил внимание на нововведение Кравец.

В то же время, контроль за земельными ресурсами берет на себя прокуратура, однако ее участие в таких делах требует отдельного обоснования. Эксперт также обращает внимание на законодательные изменения, которые фактически усложняют обжалование незаконного получения земли, если с момента передачи прошло более 10 лет.

Стоит учесть то, что в прошлом году были внесены изменения в соответствующие законы, которые я считаю антиконституционными, но на сегодня они не обжалованы в КСУ. В них указано, что в случае, если земельный участок получен и незаконно, и с нарушением, однако если с момента "получения" прошло 10 лет – то фактически ни один орган обратиться с иском, относительно признания незаконной передачи этого земельного участка не может, что вообще уже приводит к определенным абсурдам. Вот чем должно заниматься НАБУ - подчеркнул Кравец.

Впрочем, проблема использования муниципальной земли имеет не только юридическое, но и экономическое измерение. Как отмечают эксперты, каждое непрозрачное решение относительно земельных ресурсов непосредственно влияет на бюджеты общин и качество жизни жителей.

Показательной в этом контексте является ситуация, которая находится под пристальным контролем правоохранительных органов Одессы. Речь идет о земельном участке на улице Раскидайловской, 69/71, где расположен главный корпус частной клиники Odrex. Участок площадью 1,4931 га, принадлежит ООО "Фабрика "Акация". В соответствии с классификацией 11.02, его целевое назначение – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. В то же время с 2012 года на этой территории функционирует медицинское учреждение, которое арендует помещения у ООО "Фабрика "Акация".

Правоохранители проверяют, не произошло ли самовольное расширение границ участка и внесение изменений в государственные реестры без надлежащих правовых оснований. В частности, устанавливается, законно ли был изменен тип объекта с "промышленных зданий" на "здания учреждения здравоохранения".

Отдельное внимание привлекает и структура собственности. В предыдущих материалах УНН рассказывал, что совладельцами ООО "Фабрика "Акация", которое владеет землей на Раскидайловской, 69/71, являются Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. В то же время эти же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом "Одрекс" – юридического лица, на лицензии которого работает клиника. Таким образом, несмотря на формальное разграничение, и земельный участок, и недвижимость, и медицинский бизнес, функционирующий на этой территории, находятся в собственности одних и тех же лиц.

Именно такие "схемы", по словам экспертов, и являются примерами системной проблемы контроля за городской землей. Ведь формально ответственных органов достаточно, однако на практике отсутствие четкой координации и размытость полномочий позволяют подобным ситуациям годами оставаться без надлежащей оценки. Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркивает, что каждая подобная "земельная схема" бьет по уровню жизни горожан.

"Каждый незаконно переданный гектар земли – это прямой удар по бюджету общины, а значит – по качеству жизни каждого из нас. Логика проста: городская земля – это ключевой экономический актив общины. Она должна работать на город: передаваться в аренду через прозрачные аукционы, привлекать инвестиции и наполнять бюджет. Но когда земля отдается "своим" по заниженным ценам (а иногда вообще бесплатно), город недополучает огромные средства. И именно этих денег потом не хватает на реальные нужды людей. Фактически земельная коррупция превращается в скрытый налог для всей общины. Потому что каждая незаконная схема – это минус в бюджете, который потом приходится компенсировать либо сокращением расходов, либо отложенным развитием".

Кулик добавляет, что Одесса фактически является одним из "хедлайнеров" среди украинских городов по количеству земельных схем и связанных с ними скандалов.

Одесса, например, годами упоминается среди городов, где земельные вопросы регулярно становятся предметом уголовных производств, журналистских расследований и общественных скандалов. И речь идет не об отдельных участках, а о целых системах схем – с подставными компаниями, манипуляциями с кадастровыми данными и запутанными цепочками перепродаж. Для одесского бизнеса и чиновников – это сверхприбыли, а для одесситов – разбитые тротуары, аварийные дома и город, который теряет былую красоту - отметил эксперт.

Таким образом, даже при наличии нескольких органов контроля, система управления городской землей в Украине остается уязвимой к злоупотреблениям. В результате, подобные кейсы превращаются не только в предмет уголовных производств, но и в прямые потери для местных бюджетов. И пока механизмы контроля остаются неэффективными, за эти "схемы" продолжают платить жители городов: качеством инфраструктуры, уровнем комфорта жизни и упущенными возможностями для развития.