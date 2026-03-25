Wizz Air объявила о подготовке к возвращению в Украину, ищет пилотов
Киев • УНН
Лоукостер Wizz Air готовится к возобновлению деятельности в Украине и анонсировала будущие возможности для пилотов. Компания проведет информационные сессии в европейских городах.
Авиационная компания Wizz Air разместила объявление о подготовке к возвращению в Украину, а также о "будущих возможностях для пилотов в Украине", добавив приглашение на виртуальную информационную сессию, передает УНН.
Детали
Как отмечается в приглашении на виртуальную информационную сессию, компания "готовится к возвращению к деятельности в Украине". Указывается, что во время мероприятия планируется обсудить последние изменения в процессе набора персонала на отборочные мероприятия Wizz Air Malta, а также обсудить заработную плату, структуру списков сотрудников и текущие бонусы за удержание персонала.
Мероприятия планируется провести:
Берлин – 16 апреля;
Прага – 17 апреля;
Краков – 22 апреля;
Варшава – 23 апреля.
Напомним
Министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины.