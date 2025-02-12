Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

В авиакомпании заявили, что есть четкий план по возобновлению полетов в Украину.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Wizz Air намерен возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня с Россией.

У нас есть четкий план по возобновлению полетов в Украину, потому что я думаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность нашего восстановления - заявил генеральный директор Йожеф Варади.

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По оценкам Европейского агентства по безопасности полетов, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель. Wizz Air подтвердили, что готовится к этому.

По словам Варади, в течение шести месяцев после окончания конфликта Wizz Air возобновит работу с баз в Киеве и Львове, сначала предлагая украинскому рынку около 5 миллионов мест в год.

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