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Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
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Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 23276 просмотра

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Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня. Компания намерена восстановить базы в Киеве и Львове, предлагая 5 миллионов мест в год.

В авиакомпании заявили, что есть четкий план по возобновлению полетов в Украину.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Wizz Air намерен возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня с Россией.

У нас есть четкий план по возобновлению полетов в Украину, потому что я думаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность нашего восстановления

- заявил генеральный директор Йожеф Варади.

..

По оценкам Европейского агентства по безопасности полетов, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель. Wizz Air подтвердили, что готовится к этому.

По словам Варади, в течение шести месяцев после окончания конфликта Wizz Air возобновит работу с баз в Киеве и Львове, сначала предлагая украинскому рынку около 5 миллионов мест в год.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро закончить почти трехлетнюю полномасштабную агрессивную войну рф против Украины.

Контакты между россией и США активизировались. В москве комментируют ограниченно: заместитель главы МИДа рф рябков заявил об отсутствии договоренностей по встречам путина и Трампа, но каналы связи остаются открытыми.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика

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