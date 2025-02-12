Wizz Air хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню

В авіакомпанії заявили, що є чіткий план щодо відновлення польотів в Україну.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення про припинення вогню з росією.

У нас є чіткий план щодо відновлення польотів в Україну, тому що я думаю, що це може статися в будь-який момент. Щойно буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо можливість нашого відновлення - заявив генеральний директор Йожеф Вараді.

За оцінками Європейського агентства з безпеки польотів, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Wizz Air підтвердили, що готується до цього.

Також, за словами Вараді, упродовж півроку після закінчення бойових дій рф в Україні, Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, пропонуючи українському ринку близько 5 мільйонів місць на рік.

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Контакти між росією і США активізувалися. У москві коментують обмежено: заступник глави мзс рф рябков заявив про відсутність домовленостей щодо зустрічей путіна і Трампа, але канали зв'язку залишаються відкритими.

Цей процес переведено у практичну площину: Сибіга про відновлення авіасполучення в Україні