МЗС рф: графіків переговорів путіна і Трампа немає, але канали зв’язку відкриті

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 57636 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113394 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147616 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 205847 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167194 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149650 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124428 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109605 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103691 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 164804 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112587 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115544 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108790 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114571 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108510 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 164804 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163504 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296325 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324432 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 32099 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 36953 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108790 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88291 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116560 перегляди
Актуальне
МЗС рф: графіків переговорів путіна і Трампа немає, але канали зв’язку відкриті

МЗС рф: графіків переговорів путіна і Трампа немає, але канали зв’язку відкриті

Київ • УНН

 • 23066 перегляди

Заступник глави мзс рф заявив про відсутність домовленостей щодо зустрічей путіна і Трампа, але канали зв'язку залишаються відкритими.

Наразі немає домовленостей щодо зустрічей чи переговорів президента рф володимира путіна та президента США Дональда Трампа, втім з російського боку існує готовність до подальших контактів і відкритість до діалогу, коли ситуація проясниться.

Про це заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Канали комунікації існують, вони не закриті. Вони перебувають у робочому стані. Інша справа, що у нас немає домовленостей про якісь контакти на вищому рівні, на політичному рівні

- сказав рябков, 

Він додав, що "все це цілком можливо, і зрозуміло, що з нашого боку готовність і відкритість у цьому плані є".

Доповнення 

За інформацією BBC, російські журналісти попросили представника кремля дмитра пєскова прокоментувати нову заяву Дональда Трампа про телефонну розмову, яка нібито відбулася з володимиром путіним. Коментуючи першу заяву, пєсков говорив, що не може її ні підтвердити, ні спростувати.

Коли журналісти знову попросили його прояснити ситуацію на що він відповів:

Я вчора зробив заяву з цього приводу. І нічого іншого я вам сказати не можу. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати

- знову заявив представник Кремля.

Трамп зідзвонився з путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні09.02.25, 07:21 • 138299 переглядiв

На запитання журналістів, чи розмовляв президент США  із путіним після інавгурації 20 січня або раніше, Трамп відповів: 

Скажімо так, я поговорив... І я очікую ще багато розмов у майбутньому. Нам потрібно закінчити цю війну". "Я не хочу розповідати вам про переговори. Я дійсно вважаю, що в нас є прогрес. Ми хочемо зупинити війну між Україною і росією

- додав Трамп, спілкуючись із пресою на борту президентського літака.

На вихідних американський таблоїд New York Post опублікував ексклюзивний репортаж свого кореспондента з борту літака Трампа, в якому було сказано, що американський президент провів телефонну розмову з путіним.  У відповідь на запитання, скільки разів він говорив, Трамп відповів: "Я краще промовчу".

Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні10.02.25, 02:15 • 92847 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами