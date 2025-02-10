МЗС рф: графіків переговорів путіна і Трампа немає, але канали зв’язку відкриті

Наразі немає домовленостей щодо зустрічей чи переговорів президента рф володимира путіна та президента США Дональда Трампа, втім з російського боку існує готовність до подальших контактів і відкритість до діалогу, коли ситуація проясниться.

Про це заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Канали комунікації існують, вони не закриті. Вони перебувають у робочому стані. Інша справа, що у нас немає домовленостей про якісь контакти на вищому рівні, на політичному рівні - сказав рябков,

Він додав, що "все це цілком можливо, і зрозуміло, що з нашого боку готовність і відкритість у цьому плані є".

Доповнення

За інформацією BBC, російські журналісти попросили представника кремля дмитра пєскова прокоментувати нову заяву Дональда Трампа про телефонну розмову, яка нібито відбулася з володимиром путіним. Коментуючи першу заяву, пєсков говорив, що не може її ні підтвердити, ні спростувати.

Коли журналісти знову попросили його прояснити ситуацію на що він відповів:

Я вчора зробив заяву з цього приводу. І нічого іншого я вам сказати не можу. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати - знову заявив представник Кремля.

Трамп зідзвонився з путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні

На запитання журналістів, чи розмовляв президент США із путіним після інавгурації 20 січня або раніше, Трамп відповів:

Скажімо так, я поговорив... І я очікую ще багато розмов у майбутньому. Нам потрібно закінчити цю війну". "Я не хочу розповідати вам про переговори. Я дійсно вважаю, що в нас є прогрес. Ми хочемо зупинити війну між Україною і росією - додав Трамп, спілкуючись із пресою на борту президентського літака.

На вихідних американський таблоїд New York Post опублікував ексклюзивний репортаж свого кореспондента з борту літака Трампа, в якому було сказано, що американський президент провів телефонну розмову з путіним. У відповідь на запитання, скільки разів він говорив, Трамп відповів: "Я краще промовчу".

Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні