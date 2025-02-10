МИД рф: графиков переговоров путина и Трампа нет, но каналы связи открыты

Пока нет договоренностей о встречах или переговорах президента рф Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, впрочем с российской стороны существует готовность к дальнейшим контактам и открытость к диалогу, когда ситуация прояснится.

Об этом заявил заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне

Он добавил, что «все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане есть».

Дополнение

По информации BBC, российские журналисты попросили представителя кремля Дмитрия Пескова прокомментировать новое заявление Дональда Трампа о телефонном разговоре, который якобы состоялся с Владимиром Путиным. Комментируя первое заявление, Песков говорил, что не может его ни подтвердить, ни опровергнуть.

Когда журналисты снова попросили его прояснить ситуацию на что он ответил:

Я вчера сделал заявление по этому поводу. И ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

На вопрос журналистов, разговаривал ли президент США с Путиным после инаугурации 20 января или раньше, Трамп ответил:

Скажем так, я поговорил... И я ожидаю еще много разговоров в будущем. Нам нужно закончить эту войну». «Я не хочу рассказывать вам о переговорах. Я действительно считаю, что у нас есть прогресс. Мы хотим остановить войну между Украиной и Россией