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МИД рф: графиков переговоров путина и Трампа нет, но каналы связи открыты

МИД рф: графиков переговоров путина и Трампа нет, но каналы связи открыты

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

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Заместитель главы МИДа рф заявил об отсутствии договоренностей по встречам путина и Трампа, но каналы связи остаются открытыми.

Пока нет договоренностей о встречах или переговорах президента рф Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, впрочем с российской стороны существует готовность к дальнейшим контактам и открытость к диалогу, когда ситуация прояснится.

Об этом заявил заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне

- сказал рябков, 

Он добавил, что «все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане есть».

Дополнение 

По информации BBC, российские журналисты попросили представителя кремля Дмитрия Пескова прокомментировать новое заявление Дональда Трампа о телефонном разговоре, который якобы состоялся с Владимиром Путиным. Комментируя первое заявление, Песков говорил, что не может его ни подтвердить, ни опровергнуть.

Когда журналисты снова попросили его прояснить ситуацию на что он ответил:

Я вчера сделал заявление по этому поводу. И ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть

- вновь заявил представитель Кремля.

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине09.02.25, 07:21 • 136960 просмотров

На вопрос журналистов, разговаривал ли президент США  с Путиным после инаугурации 20 января или раньше, Трамп ответил: 

Скажем так, я поговорил... И я ожидаю еще много разговоров в будущем. Нам нужно закончить эту войну». «Я не хочу рассказывать вам о переговорах. Я действительно считаю, что у нас есть прогресс. Мы хотим остановить войну между Украиной и Россией

- добавил Трамп, общаясь с прессой на борту президентского самолета.

На выходных американский таблоид New York Post опубликовал эксклюзивный репортаж своего корреспондента с борта самолета Трампа, в котором было сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Путиным.  В ответ на вопрос, сколько раз он говорил, Трамп ответил: «Я лучше промолчу».

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине10.02.25, 02:15 • 89907 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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