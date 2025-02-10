МИД рф: графиков переговоров путина и Трампа нет, но каналы связи открыты
Киев • УНН
Заместитель главы МИДа рф заявил об отсутствии договоренностей по встречам путина и Трампа, но каналы связи остаются открытыми.
Пока нет договоренностей о встречах или переговорах президента рф Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, впрочем с российской стороны существует готовность к дальнейшим контактам и открытость к диалогу, когда ситуация прояснится.
Об этом заявил заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне
Он добавил, что «все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане есть».
Дополнение
По информации BBC, российские журналисты попросили представителя кремля Дмитрия Пескова прокомментировать новое заявление Дональда Трампа о телефонном разговоре, который якобы состоялся с Владимиром Путиным. Комментируя первое заявление, Песков говорил, что не может его ни подтвердить, ни опровергнуть.
Когда журналисты снова попросили его прояснить ситуацию на что он ответил:
Я вчера сделал заявление по этому поводу. И ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть
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На вопрос журналистов, разговаривал ли президент США с Путиным после инаугурации 20 января или раньше, Трамп ответил:
Скажем так, я поговорил... И я ожидаю еще много разговоров в будущем. Нам нужно закончить эту войну». «Я не хочу рассказывать вам о переговорах. Я действительно считаю, что у нас есть прогресс. Мы хотим остановить войну между Украиной и Россией
На выходных американский таблоид New York Post опубликовал эксклюзивный репортаж своего корреспондента с борта самолета Трампа, в котором было сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Путиным. В ответ на вопрос, сколько раз он говорил, Трамп ответил: «Я лучше промолчу».
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