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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 4477 просмотра

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Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах по прекращению войны между рф и Украиной, но отказался предоставить подробности каких-либо переговоров

Трамп заявил, что США продвинулись в переговорах о прекращении войны между рф и Украиной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One подтвердил проведение разговора с российским президентом, однако отказался разглашать детали.

Трамп подчеркнул необходимость завершения войны, но пока не раскрыл, какие шаги для этого планирует осуществить.

Это первая официально подтвержденная коммуникация между лидерами двух государств с начала 2022 года.

Глава Белого дома также отметил, что администрация поддерживает контакты как с москвой, так и с Киевом. Однако никаких конкретных инициатив или планов урегулирования конфликта не было озвучено.

В кремле не подтвердили и не опровергли информацию о переговорах. Пресс-секретарь президента страны-агрессора песков заявил, что существует много каналов коммуникации, однако он не владеет детальной информацией о подобных разговорах.

Американский советник по национальной безопасности Майк Уолтс также воздержался от комментариев относительно контактов между Вашингтоном и москвой, отметив лишь, что продолжаются "деликатные переговоры".

Напомним

Недавно американский лидер заявил о проведенном телефонном разговоре с путиным о прекращении войны в Украине. Он также раскрыл план на $500 млн по доступу к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности.

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине09.02.25, 07:21 • 111693 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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