Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах по прекращению войны между рф и Украиной, но отказался предоставить подробности каких-либо переговоров
Трамп заявил, что США продвинулись в переговорах о прекращении войны между рф и Украиной. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One подтвердил проведение разговора с российским президентом, однако отказался разглашать детали.
Трамп подчеркнул необходимость завершения войны, но пока не раскрыл, какие шаги для этого планирует осуществить.
Это первая официально подтвержденная коммуникация между лидерами двух государств с начала 2022 года.
Глава Белого дома также отметил, что администрация поддерживает контакты как с москвой, так и с Киевом. Однако никаких конкретных инициатив или планов урегулирования конфликта не было озвучено.
В кремле не подтвердили и не опровергли информацию о переговорах. Пресс-секретарь президента страны-агрессора песков заявил, что существует много каналов коммуникации, однако он не владеет детальной информацией о подобных разговорах.
Американский советник по национальной безопасности Майк Уолтс также воздержался от комментариев относительно контактов между Вашингтоном и москвой, отметив лишь, что продолжаются "деликатные переговоры".
Напомним
Недавно американский лидер заявил о проведенном телефонном разговоре с путиным о прекращении войны в Украине. Он также раскрыл план на $500 млн по доступу к украинским ресурсам в обмен на гарантии безопасности.
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине09.02.25, 07:21 • 111693 просмотра