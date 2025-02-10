Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення війни між рф та Україною, але відмовився надати подробиці будь-яких переговорів
Трамп заявив, що США просунулися у переговорах щодо припинення війни між рф та Україною. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One підтвердив проведення розмови з російським президентом, однак відмовився розголошувати деталі.
Трамп підкреслив необхідність завершення війни, але поки не розкрив, які кроки для цього планує здійснити.
Це перша офіційно підтверджена комунікація між лідерами двох держав з початку 2022 року.
Глава Білого дому також зазначив, що адміністрація підтримує контакти як із москвою, так і з Києвом. Проте жодних конкретних ініціатив чи планів урегулювання конфлікту не було озвучено.
У кремлі не підтвердили і не спростували інформацію про переговори. Прессекретар президента країни-агресора пєсков заявив, що існує багато каналів комунікації, проте він не володіє детальною інформацією щодо подібних розмов.
Американський радник з національної безпеки Майк Уолтс також утримався від коментарів щодо контактів між Вашингтоном і москвою, зазначивши лише, що тривають "делікатні переговори".
Нагадаємо
Нещодавно американський лідер заявив про проведену телефонну розмову з путіним щодо припинення війни в Україні. Він також розкрив план на $500 млн щодо доступу до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки.
Трамп зідзвонився з путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні09.02.25, 07:21 • 138299 переглядiв