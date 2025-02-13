Украинский аэропорт провел переговоры с лоукостером Wizz Air о запуске авиасообщения

ukenru
Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
14:35 • 64307 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
12:29 • 101995 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
12:09 • 106097 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 112466 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 119087 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 125735 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 125074 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 123592 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 118111 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 109100 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ

50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ

13 февраля, 08:42 • 99872 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

13 февраля, 08:54 • 133263 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 129502 просмотра
Будут перерабатывать для нужд ВСУ: в Минобороны нашли новое применение для старых шин с военной техники

Будут перерабатывать для нужд ВСУ: в Минобороны нашли новое применение для старых шин с военной техники

13 февраля, 09:46 • 106512 просмотра
Количество кредитования по программе «5-7-9%» в Ощадбанке уменьшилось - представительница правления финучреждения

Количество кредитования по программе «5-7-9%» в Ощадбанке уменьшилось - представительница правления финучреждения

13 февраля, 10:28 • 100227 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 150296 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 160355 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 205279 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 202191 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 211763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

16:24 • 7859 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

14:42 • 43395 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

13 февраля, 09:11 • 129501 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

13 февраля, 08:54 • 133262 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 121150 просмотра
Актуальное
Украинский аэропорт провел переговоры с лоукостером Wizz Air о запуске авиасообщения

Украинский аэропорт провел переговоры с лоукостером Wizz Air о запуске авиасообщения

Киев  •  УНН

 • 8343 просмотра

Read in English

Руководство аэропорта «Борисполь» провело переговоры с Wizz Air в Будапеште по восстановлению авиасообщения. Лоукостер имеет масштабный план возвращения в Украину и планирует восстановить базы в Киеве и Львове.

Переговоры с участием руководства международного аэропорта "Борисполь" проходили в течение двух предыдущих дней в Будапеште, в штаб-квартире Wizz Air.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".

Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air (венгерская бюджетная авиакомпания) в Будапеште, в период с 11 по 13 февраля 2025 года, провели переговоры по запуску пассажирских авиаперевозок.

Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства.

- информирует пресс-служба аэропорта «Борисполь».

По результатам переговоров было утверждено, что "Wizz Air имеет четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок".

В соответствии с этим, представители украинского аэропорта  проинформировали руководителей Wizz Air об операционной готовности в "Борисполе":

Состояние инфраструктуры,

аэродрома,

терминалов,

техники по наземному обслуживанию самолетов,

мероприятий по поддержанию сертификационных требований,

квалификации персонала и обеспечения безопасности.

Напомним,

Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня. Компания намерена восстановить базы в Киеве и Львове, предлагая 5 миллионов мест в год.

Когда Украина возобновит авиасообщение: Кулеба назвал главное условие21.11.24, 14:43 • 19451 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы