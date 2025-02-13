Украинский аэропорт провел переговоры с лоукостером Wizz Air о запуске авиасообщения
Киев • УНН
Руководство аэропорта «Борисполь» провело переговоры с Wizz Air в Будапеште по восстановлению авиасообщения. Лоукостер имеет масштабный план возвращения в Украину и планирует восстановить базы в Киеве и Львове.
Переговоры с участием руководства международного аэропорта "Борисполь" проходили в течение двух предыдущих дней в Будапеште, в штаб-квартире Wizz Air.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".
Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air (венгерская бюджетная авиакомпания) в Будапеште, в период с 11 по 13 февраля 2025 года, провели переговоры по запуску пассажирских авиаперевозок.
Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства.
По результатам переговоров было утверждено, что "Wizz Air имеет четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок".
В соответствии с этим, представители украинского аэропорта проинформировали руководителей Wizz Air об операционной готовности в "Борисполе":
Состояние инфраструктуры,
аэродрома,
терминалов,
техники по наземному обслуживанию самолетов,
мероприятий по поддержанию сертификационных требований,
квалификации персонала и обеспечения безопасности.
Напомним,
Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня. Компания намерена восстановить базы в Киеве и Львове, предлагая 5 миллионов мест в год.
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