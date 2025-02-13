Український аеропорт провів переговори з лоукостером Wizz Air про запуск авіасполучення
Київ • УНН
Керівництво аеропорту "Бориспіль" провело переговори з Wizz Air у Будапешті щодо відновлення авіасполучення. Лоукостер має масштабний план повернення в Україну та планує відновити бази у Києві та Львові.
Перемовини за участю керівництва міжнародного аеропорту "Бориспіль" проходили упродовж двох попередніх днів у Будапешті, в штаб-квартирі Wizz Air.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air (угорська бюджетна авіакомпанія) в Будапешті, у період з 11 по 13 лютого 2025 року, провели переговори по запуску пасажирських авіаперевезень.
Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору.
За результатами переговорів було затверджено, що "Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок".
Відповідно до цього, представники українського аеропорту поінформували керівників Wizz Air про операційну готовність у "Борисполі":
стан інфраструктури,
аеродрому,
терміналів,
техніки з наземного обслуговування літаків,
заходів із підтримання сертифікаційних вимог,
кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки.
Нагадаємо
Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню. Компанія має намір відновити бази у Києві та Львові, пропонуючи 5 мільйонів місць на рік.
Коли Україна відновить авіасполучення: Кулеба назвав головну умову21.11.24, 14:43 • 19524 перегляди