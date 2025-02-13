Український аеропорт провів переговори з лоукостером Wizz Air про запуск авіасполучення

Перемовини за участю керівництва міжнародного аеропорту "Бориспіль" проходили упродовж двох попередніх днів у Будапешті, в штаб-квартирі Wizz Air.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air (угорська бюджетна авіакомпанія) в Будапешті, у період з 11 по 13 лютого 2025 року, провели переговори по запуску пасажирських авіаперевезень.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору. - інформує пресслужба аеропорту "Бориспіль".

За результатами переговорів було затверджено, що "Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок".

Відповідно до цього, представники українського аеропорту поінформували керівників Wizz Air про операційну готовність у "Борисполі":

стан інфраструктури,

аеродрому,

терміналів,

техніки з наземного обслуговування літаків,

заходів із підтримання сертифікаційних вимог,

кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки.

Нагадаємо

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню. Компанія має намір відновити бази у Києві та Львові, пропонуючи 5 мільйонів місць на рік.

Коли Україна відновить авіасполучення: Кулеба назвав головну умову