рф атаковала железную дорогу и морвокзал с портовой инфраструктурой - вице-премьер
Киев • УНН
Ночью враг повредил локомотивы на Кировоградщине и портовые объекты на юге. Пострадавших нет, на местах работают службы для ликвидации последствий.
россия ночью атаковала железную дорогу и портовую инфраструктуру с морским вокзалом, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью россия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины
По данным вице-премьера:
- "в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждено несколько локомотивов";
- "на юге Украины зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морского вокзала".
"К счастью, во время этих атак никто не пострадал. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы", - указал он.
