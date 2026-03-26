рф атаковала железную дорогу и морвокзал с портовой инфраструктурой - вице-премьер

россия ночью атаковала железную дорогу и портовую инфраструктуру с морским вокзалом, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью россия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины - написал Кулеба.

По данным вице-премьера:

"в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Повреждено несколько локомотивов";

"на юге Украины зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морского вокзала".

"К счастью, во время этих атак никто не пострадал. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы", - указал он.

