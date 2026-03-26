рф атакувала залізницю та морвокзал з портовою інфраструктурою - віцепрем'єр
Київ • УНН
Вночі ворог пошкодив локомотиви на Кіровоградщині та портові об'єкти на півдні. Постраждалих немає, на місцях працюють служби для ліквідації наслідків.
росія вночі атакувала залізницю і портову інфраструктуру з морвокзалом, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі росія знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України
За даними віцепрем'єра:
- "у Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів";
- "на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу".
"На щастя, під час цих атак ніхто не постраждав. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи", - вказав він.
