На Одещині через нічну атаку рф перебої зі світлом, є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру та поранено людину. Частина населених пунктів залишилася без світла.
В Одеській області російські війська вночі продовжили атаки на енергетику та портову інфраструктуру, є перебої з електропостачанням, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала
На місцях, за його даними, виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням
З його слів, критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.
У ДСНС показали наслідки атаки рф на Одещину.
