В Одесской области из-за ночной атаки рф перебои со светом, есть пострадавший
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов в Одесской области повреждена портовая инфраструктура и ранен человек. Часть населенных пунктов осталась без света.
В Одесской области российские войска ночью продолжили атаки на энергетику и портовую инфраструктуру, есть перебои с электроснабжением, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал
На местах, по его данным, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением
По его словам, критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.
В ГСЧС показали последствия атаки рф на Одесскую область.
