В Одесской области из-за ночной атаки рф перебои со светом, есть пострадавший

В Одесской области российские войска ночью продолжили атаки на энергетику и портовую инфраструктуру, есть перебои с электроснабжением, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал - написал Кипер.

На местах, по его данным, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением - сообщил глава ОВА.

По его словам, критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

В ГСЧС показали последствия атаки рф на Одесскую область.

