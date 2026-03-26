$43.920.0950.900.01
Армия РФ выпустила более 9000 дронов и совершила 158 атак за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 700 просмотра

За сутки произошло 158 боестолкновений, враг сбросил 231 авиабомбу и потерял 1210 человек. Силы обороны поразили пункт управления БПЛА и 8 районов сосредоточения.

Армия РФ выпустила более 9000 дронов и совершила 158 атак за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки 25 марта на линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Вчера россияне нанесли 70 авиационных ударов, сбросив 231 управляемую авиабомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, враг применил 9414 дронов-камикадзе и совершил 4184 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Днепропетровской области: Великомихайловка, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы, Новоселовка, Христофоровка. В Запорожской области от авиаударов пострадали: Воздвижевка, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Копани, Долинка, Верхняя Терса, Каменка, Воскресенка, Барвиновка, Новосолошино, Любимовка, Веселянка и Новоалександровка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 89 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. В течение суток зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону Старицы, Зыбинового и Охримовки.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону Новой Кругляковки, Куриловки и Платоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз, пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону Дробышевого, Лимана, Дибровы и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Орехово, Светлое, Новосергеевка и в сторону Нового Донбасса, Новоалександровки, Гришино, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал трижды в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Оленоконстантиновка и в сторону Железнодорожного, Мирного.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил две штурмовые действия – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1210 человек. Также враг потерял танк, четыре боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство ПВО, 2038 беспилотных летательных аппаратов, 201 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

Напомним

В ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

Война в Украине
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Константиновка