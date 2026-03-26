Армія рф випустила понад 9000 дронів та здійснила 158 атак за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

За добу відбулося 158 зіткнень, ворог скинув 231 авіабомбу та втратив 1210 осіб. Сили оборони уразили пункт управління БПЛА та 8 районів зосередження.

Армія рф випустила понад 9000 дронів та здійснила 158 атак за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби 25 березня на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, ворог застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Коломийці, Новоселівка, Христофорівка. У Запорізькій області від авіаударів постраждали: Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Копані, Долинка, Верхня Терса, Кам’янка, Воскресенка, Барвінівка, Новосолошине, Любимівка, Веселянка та Новоолександрівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БПЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 89 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. Впродовж доби зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в українську оборону в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати російських окупантів минулої доби склали 1210 людей. Також ворог втратив танк, чотири бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 2038 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

У ніч на 26 березня росіяни випустили по Україні 153 дрони, 130 з них збито або придушено.

