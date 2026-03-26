Принцессе Беатрис советуют уехать из Великобритании из-за скандала с принцем Эндрю

Бывшая министр культуры Великобритании Надин Доррис считает, что принцессе Беатрис стоит рассмотреть возможность временного переезда за границу. По ее словам, такой шаг может помочь сохранить брак с бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци на фоне скандала, связанного с отцом принцессы - принцем Эндрю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Доррис также отметила, что опыт младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении, которая проживает в Португалии с мужем Джеком Бруксбэнком, может стать полезным для семьи. Бывшая министр заметила, что переезд может быть логичным решением, если бизнес-интересы Моцци сосредоточены за пределами Великобритании.

Британские медиа активно обсуждают возможное влияние скандала вокруг принца Эндрю на личную жизнь его дочерей. Ранее Вирджиния Джуффре выдвинула против него обвинения в сексуальном насилии в рамках дела Джеффри Эпштейна. Принц Эндрю отвергал обвинения и урегулировал гражданский иск без признания вины.

Несмотря на скандал, король Карл III разрешил принцессам Беатрис и Евгении сохранить титулы, хотя их отец потерял официальные королевские функции. Дополнительное внимание привлекли публикации Моцци в социальных сетях во время поездки в США, где он посещал курорты без жены. В настоящее время никаких официальных подтверждений проблем в браках принцесс нет.

Британское правительство рассматривает возможность принятия специального закона для официального исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из перечня претендентов на престол. Министр обороны Люк Поллард подтвердил, что такой шаг является целесообразным для защиты репутации монархии независимо от результатов текущего полицейского расследования из-за связей Эндрю с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.

