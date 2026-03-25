HBO показала первый тизер сериала о Гарри Поттере

Киев • УНН

 • 180 просмотра

На одном из кадров, которые также показала HBO, Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера готовится к игре в квиддич. Премьера сериала от HBO Max состоится уже в это Рождество.

Кинокомпания HBO опубликовала первый тизер своего нового сериала о Гарри Поттере, и он уже вызвал волну интереса среди фанатов, передает УНН.

Детали

Съемки проходят в Ливсдене, Великобритания, на территории Warner Bros. Studios. В сериале также задействованы такие актеры, как Алистер Стаут в роли Рона Уизли, Арабелла Стентон в роли Гермионы Грейнджер, Джон Литгоу как Альбус Дамблдор, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Папа Эссиеду как Северус Снейп и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Кинокомпания также показала несколько кадров со съемочной площадки сериала по Гарри Поттеру.

Отметим, что главного героя в сериале играет Доминик Маклафлин. На одном из кадров он в характерном красно-золотом плаще Гриффиндора, а на спине видны его фамилия и номер. Впереди него — группа учеников с флагами Гриффиндора и Хаффлпаффа, которые готовятся к началу игры.

HBO Max представит сериал о Гарри Поттере уже в это Рождество. Это первый случай, когда истории о Гарри Поттере адаптируют для телевизионного формата почти через 25 лет после выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" в 2001 году. Последний фильм франшизы появился на экранах в 2011 году.

Экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года продали на аукционе в Британии. Книга, приобретенная когда-то за 10 фунтов, оказалась одной из 500 копий первого тиража в твердой обложке.

Станислав Кармазин

