Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации

Верховная Рада сделала первый шаг к созданию Defence City – специального режима поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса, проголосовав в первом чтении три ключевых законопроекта. Сейчас идет подготовка ко второму чтению, и в документы уже подан ряд поправок. Среди них – инициативы, касающиеся авиационной отрасли. Без их учета существует риск, что критически важный сектор, обеспечивающий ежедневную боевую готовность украинской авиации – как в составе Воздушных сил, так и других подразделений, – останется вне новой системы государственной поддержки, пишет УНН.

Defence City: амбициозный старт и первые вызовы

16 июля 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью создание Defence City. Документы предусматривают создание в Украине уникального правового режима для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Резиденты Defence City будут иметь ряд налоговых льгот до 1 января 2036 года, смогут пользоваться упрощенными таможенными процедурами, облегченным экспортным контролем для военных технологий, государственной поддержкой релокации и особым режимом валютного надзора и другие инструменты для усиления оборонного производства.

Эксперты в целом положительно оценивают первые шаги в создании Defence City, отмечая, что такие решения должны были быть приняты еще в начале полномасштабной войны. В то же время специалисты отмечают, что нынешнее голосование – лишь старт, и для того, чтобы инициатива действительно заработала, необходима дальнейшая доработка законопроектов. В частности, речь идет об эффективном определении круга участников, уточнении критериев доступа к льготам и учете интересов ключевых отраслей, обеспечивающих обороноспособность государства.

Так, еще до голосования было очевидно, что в текущей редакции законопроекты не охватывают предприятия, занимающиеся ремонтом и модернизацией воздушных судов для нужд Вооруженных Сил Украины. Именно эти компании обеспечивают техническую готовность авиации – основы Воздушных сил и других подразделений, ежедневно использующих авиацию в противостоянии с врагом. Они модернизируют вооружение, внедряют системы связи и обороны, изготавливают комплектующие и обеспечивают техническую готовность самолетов и вертолетов, выполняющих боевые и эвакуационные задачи по всей линии фронта. Участники рынка неоднократно призывали парламент учесть интересы этого критически важного сектора.

Авиация вне фокуса: что упущено из виду

В распоряжении УНН оказался перечень поправок и предложений к одному из законопроектов, касающихся создания Defence City, которые уже подали народные депутаты ко второму чтению. В частности, предлагается расширить перечень резидентов, включив в него субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиационные предприятия, которые еще раньше были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики и обороноспособности государства. В противном случае Defence City фактически будет игнорировать предыдущие государственные решения в сфере безопасности и обороны.

Еще один важный блок поправок касается критериев отбора резидентов Defence City. В действующей редакции законопроектов предусмотрено, что участниками специального режима могут быть только предприятия, у которых не менее 90% дохода поступает от оборонной деятельности. Такой порог является чрезмерно жестким, ведь даже у ведущих компаний, таких как АО "Антонов", этот показатель не превышает 50%. Из-за этого предприятия, фактически выполняющие государственные оборонные заказы, рискуют остаться вне специального режима и, соответственно, потерять право на налоговые преференции. В поданных поправках предлагается снизить требование до 40–50%, учитывать не только квартальный, но и годовой доход, а также включать в оборонный доход деятельность в сфере самолетостроения, обслуживания авиационной техники, двигателей и компонентов. Отдельно предусматривается возможность включения в перечень оборонно-промышленного комплекса предприятий, участвующих в международных контрактах по экспорту военных или двойных технологий.

Помимо жестких критериев по структуре доходов, участники рынка обращают внимание и на другие ограничения, которые де-факто блокируют доступ многих предприятий к режиму Defence City, даже несмотря на их участие в выполнении оборонных заказов. В частности, в действующей редакции предусмотрено, что предприятия не могут быть включены в перечень резидентов в случае наличия налогового долга, просрочки в выполнении оборонных контрактов или выплаты дивидендов. В поданных поправках предлагается отменить эти дискриминационные ограничения, ведь в условиях военной экономики эти факторы не всегда свидетельствуют о ненадежности компании. На деятельность предприятий влияют риски безопасности, обстрелы, релокация, перебои в поставках и другие обстоятельства, независимые от производителя. Вместо этого предлагается разрешить включение таких предприятий в Defence City при условии погашения налоговой задолженности в течение трех лет. Это позволит сохранить принцип ответственности, не отсекая при этом реальных производителей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях.

В поданных поправках к законопроекту предлагается расширить действие налоговых льгот на сферу самолетостроения — при условии реинвестирования средств. Отдельно предусмотрены таможенные преференции для критически важного импорта, а также введение государственных гарантий и страхования экспортных контрактов как инструментов поддержки экспорта. В то же время уточняются условия возврата льгот в случае утраты предприятием соответствия критериям, чтобы избежать правовых неопределенностей. С целью обеспечения гибкого администрирования предлагается зафиксировать, что в случае исключения предприятия из соответствующих перечней льготного налогообложения санкции не должны применяться ретроспективно. При этом в целом высвобожденные средства должны направляться исключительно на развитие – в частности, на производственную базу, модернизацию мощностей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий, повышение квалификации персонала и приобретение прав интеллектуальной собственности в сфере самолетостроения.

Украинское небо – ресурс, который еще можно спасти

Анализ поданных поправок демонстрирует попытку восстановить хотя бы частичную поддержку авиационного сектора – одного из наиболее уязвимых в условиях современности, но в то же время стратегически важного для Украины.

Еще до начала полномасштабного вторжения авиационная отрасль была одной из самых сложных для развития – из-за высокой трудоемкости, потребности в значительных финансовых вложениях и технологической сложности производства. После 2022 года эти вызовы только усилились, а государственная поддержка, которая и раньше была ограниченной, фактически исчезла. Почему ее до сих пор не удается восстановить – остается открытым вопросом, особенно учитывая реальный вклад авиационных предприятий в оборону, ежедневную работу авиационщиков на фронте и синергию гражданской и военной авиации, обеспечивающей критически важные функции в условиях войны.

На фоне увлечения модернизацией "Руслана" и другими громкими авиационными кейсами часто остается без внимания, что за этими успехами стоят ежедневные усилия предприятий, работающих в условиях хронического дефицита финансирования, постоянных рисков, обстрелов и нестабильного логистического обеспечения. Они продолжают работать не ради льгот, а ради результата, который ежедневно укрепляет оборону страны.

Если государство и впредь будет игнорировать этот сектор, последствия будут необратимыми: критическое ослабление воздушной компоненты ВСУ и потеря уникальных компетенций, на восстановление которых уйдут годы или даже десятилетия.