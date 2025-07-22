"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов

Сегодня, 22 июля, в 20:00 по Киеву в рамках первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" посетит мальтийский "Хамрун Спартанс". УНН рассказывает о состоянии команд перед матчем, кто фаворит, и где смотреть поединок.

Детали

"Динамо"

Киевское "Динамо" благодаря победе в УПЛ сезона 2024/2025, смогло пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

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В Украине новый сезон должен начаться 1 августа, а потому киевляне провели лишь несколько игр на сборах. В частности, "бело-синие" уступили "Кишварде" (2:0), Мидтьюллану (3:1) и "Осиеку" (1:0). Также сыграли вничью с "Корвинулом" (0:0), "Вест Бромвичем" (1:1) и во втором матче против "Кишварды" одержали победу - 3:0.

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Киевляне в летнее межсезонье никого не подписали, однако в состав команды вернулось несколько игроков из аренды, в частности Александр Яцык и Владислав Супряга. В то же время команду покинули защитник Максим Дячук, полузащитник Роман Саленко и Георгий Цитаишвили. Все трое отправились в аренду.

"Хамрун Спартанс"

"Хамрун Спартанс" - мальтийский клуб из городка Хамрун. Команда была основана в 1907 году. За свою историю, клуб 11 раз становился чемпионом Мальты, 6 раз завоевывал Кубок Мальты и 7 раз становился обладателем Суперкубка Мальты.

По итогам прошлого сезона в Премьер-лиге Мальты соперник динамовцев стал чемпионом, что дало возможность команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В 32-х матчах первого и второго основных этапов, а также в топ-6 "Хамрун Спартанс" набрал в общей сложности 52 очка, одержав 15 побед, 7 раз сыграв вничью и 10 раз уступив, разница забитых и пропущенных мячей – 48:28. В полуфинале чемпионского плей-офф "спартанцы" одолели "Флориану" в серии пенальти (основное время завершилось вничью – 0:0), а в финале с минимальным счетом разобрались с "Биркиркарой" - 1:0.

"Хамрун Спартанс" в прошлом сезоне

Лучшим бомбардиром команды по итогам сезона стал 29-летний нападающий Люк Монтебелло, забивший 19 голов.

Как и в Украине, на Мальте новый сезон также еще не начался – стартовый тур пройдет лишь в середине августа. В Лиге чемпионов они уже успели создать сенсацию.

В первом раунде квалификации "спартанцы" встречались с литовским "Жальгирисом". Уступив в первом поединке на выезде – 0:2, "Хамрун Спартанс" смог взять дома реванш, победив с аналогичным счетом, а в серии послематчевых ударов в драматической борьбе оказался сильнее – 11:10.

Таким образом "Хамрун Спартанс" стал первым клубом из Мальты в истории, которому удалось преодолеть стартовый раунд квалификации Лиги чемпионов.

Главным тренером команды является 64-летний итальянец Джакомо Модика, который возглавил команду 1 июня. Долгое время был ассистентом известного чешского специалиста Зденека Земана, отвечая в тех командах, где работал, за техническую составляющую, а также возглавлял клубы низших итальянских дивизионов.

Последним клубом специалиста перед переездом на Мальту была "Мессина", из которой его уволили в январе 2025-го после того, как команда находилась на третьем месте с конца в турнирной таблице Серии С (третьего по силе дивизиона страны).

Джакомо Модика - главный тренер "Хамрун Спартанс"

Перед матчем

Поединок пройдет на стадионе имени Тони Беззины в городе Паола. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с заявкой на поединок. В список не попал весенний новичок команды Анхель Торрес, однако среди игроков, которые поедут на матч, будут Владислав Супряга и Александр Яцык, а также 18-летний Федор Задорожный из юношеской команды.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Главным арбитром матча назначен испанец Сесар Сото Градо.

Сесар Сото Градо - главный арбитр поединка

Букмекеры отдают предпочтение "Динамо", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,5. На победу "Хамрун Спартанс" букмекеры дают коэффициент - 5,7, а на ничью - 4,3.

Матч будет транслироваться на телеканале 2+2.

В случае прохода "Хамрун Спартанс" в третьем квалификационном раунде "Динамо" сыграет с победителем пары "Пафос" - "Маккаби" Тель-Авив.