“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 22 липня, о 20:00 за Києвом в рамках першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" завітає до мальтійського "Хамрун Спартанс". УНН розповідає про стан команд перед матчем, хто фаворит, та де дивитися поєдинок.

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"Динамо"

Київське "Динамо" завдяки перемозі в УПЛ сезону 2024/2025, змогло пробитися до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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В Україні новий сезон має розпочатися 1 серпня, а тому кияни провели лише кілька ігор на зборах. Зокрема, "біло-сині" поступилися "Кішварді" (2:0), Мідтьюллану (3:1) та "Осієку" (1:0). Також зіграли в нічию з "Корвінулом" (0:0), "Вест Бромвічем" (1:1) та у другому матчі проти "Кішварди" здобули перемогу - 3:0.

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Кияни у літнє міжсезоння нікого не підписали, однак до складу команди повернулося декілька гравців з оренди, зокрема Олександр Яцик та Владислав Супряга. Водночас команду залишили захисник Максим Дячук, півзахисник Роман Саленко та Георгій Цітаішвілі. Всі троє відправилися в оренду.

"Хамрун Спартанс"

"Хамрун Спартанс" - мальтійський клуб з містечка Хамрун. Команда була заснована у 1907 році. За свою історію, клуб 11 разів ставав чемпіоном Мальти, 6 разів здобував Кубок Мальти та 7 разів ставав володарем Суперкубку Мальти.

За підсумками минулого сезону у Прем’єр-лізі Мальти суперник динамівців став чемпіоном, що дало можливість команді кваліфікуватися Ліги чемпіонів.

У 32-х матчах першого та другого основних етапів, а також у топ-6 "Хамрун Спартанс" набрав загалом 52 очки, здобувши 15 перемог, 7 разів зігравши внічию та 10 разів поступившись, різниця забитих та пропущених м'ячів – 48:28. У півфіналі чемпіонського плей-оф "спартанці" здолали "Флоріану" в серії пенальті (основний час завершився внічию – 0:0), а у фіналі з мінімальним рахунком розібралися з "Біркіркарою" - 1:0.

"Хамрун Спартанс" в минулому сезоні

Найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону став 29-річний нападник Люк Монтебелло, який забив 19 голів.

Як і в Україні, на Мальті новий сезон також ще не розпочався – стартовий тур пройде лише в середині серпня. У Лізі чемпіонів вони вже встигли створити сенсацію.

У першому раунді кваліфікації "спартанці" зустрічалися з литовським "Жальгірісом". Поступившись у першому поєдинку на виїзді – 0:2, "Хамрун Спартанс" зміг узяти вдома реванш, перемігши з аналогічним рахунком, а в серії післяматчевих ударів у драматичній боротьбі виявився сильнішим – 11:10.

Таким чином "Хамрун Спартанс" став першим клубом із Мальти в історії, якому вдалося подолати стартовий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головним тренером команди є 64-річний італієць Джакомо Модіка, який очолив команду 1 червня. Тривалий час був асистентом відомого чеського спеціаліста Зденека Земана, відповідаючи в тих командах, де працював, за технічну складову, а також очолював клуби нижчих італійських дивізіонів.

Останнім клубом спеціаліста перед переїздом на Мальту була "Мессіна", з якої його звільнили в січні 2025-го після того, як команда перебувала на третьому місці з кінця в турнірній таблиці Серії С (третього за силою дивізіону країни).

Джакомо Модіка - головний тренер "Хамрун Спартанс"

Перед матчем

Поєдинок пройде на стадіоні імені Тоні Беззіни в місті Паола. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на поєдинок. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес, проте серед гравців, що поїдуть на матч, будуть Владислав Супряга та Олександр Яцик а також 18-річний Федір Задорожний з юнацької команди.

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Пихальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.

Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.

Головним арбітром матчу призначений іспанець Сезар Сото Градо.

Сезар Сото Градо - головний арбітр поєдинку

Букмекери віддають перевагу "Динамо", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,5. На перемогу "Хамрун Спартанс" букмекери дають коефіцієнт - 5,7, а на нічию - 4,3.

Матч транслюватиметься на телеканалі 2+2.

У випадку проходу "Хамрун Спартанс" у третьому кваліфай-раунді "Динамо" зіграє з переможцем пари "Пафос" - "Маккабі" Тель-Авів.