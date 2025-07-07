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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Київ • УНН

 • 333 перегляди

Затверджено дати та час початку матчів 1 туру VBET Української прем’єр-ліги сезону 2025/26. Тур розпочнеться 1 серпня поєдинком "Колос" - "Кривбас" та завершиться 4 серпня матчем "Металіст 1925" - "Оболонь".

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу

Українська прем’єр-ліга дати і час початку матчів 1 туру чемпіонату України з футболу сезону 2025/2026. Тур розпочнеться 1 серпня поєдинком "Колос" - "Кривбас", а завершиться 4 серпня матчем "Металіст 1925" - "Оболонь". Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає УНН.

Затверджено дати і час початку матчів 1 туру VBET Української прем’єр-ліги сезону 2025/26 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший тур нового розіграшу УПЛ відкриють у Ковалівці у п’ятницю, 1 серпня, куди до місцевого "Колоса" завітає криворізький "Кривбас" - старт о 15:30. Також 1 серпня о 18:00 львівський "Рух" зіграє проти новачка "Полтави".

Матчі суботи, 2 серпня, у Рівному відкриють "Верес" та київське "Динамо". Старт поєдинку заплановано на 15:30. В іншому матчі суботи зіграють луганська "Зоря" проти "ЛНЗ". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

У неділю, 3 серпня, продовжать тур ще один новачок із Чернігівщини "Кудрівка", яка протистоятиме срібному призеру "Олександрії". Поєдинок має розпочатися о 13:00.

О 15:30 ще один новачок з Хмельниччини - "Епіцентр" зіграє проти донецького "Шахтаря", а матчі неділі о 18:00 закриють львівські "Карпати" та житомирське "Полісся".

Завершиться тур у понеділок, 4 серпня, поєдинком харківського "Металіста 1925", який повернувся до еліти чемпіонату проти київської "Оболоні".

Нагадаємо

1 липня електронна система УПЛ затвердила календар матчів Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
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