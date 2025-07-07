УПЛ утвердила расписание и время начала матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу

Украинская премьер-лига: даты и время начала матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2025/2026. Тур начнется 1 августа поединком "Колос" - "Кривбасс", а завершится 4 августа матчем "Металлист 1925" - "Оболонь". Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Утверждены даты и время начала матчей 1-го тура VBET Украинской премьер-лиги сезона 2025/26 - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый тур нового розыгрыша УПЛ откроют в Ковалевке в пятницу, 1 августа, куда к местному "Колосу" приедет криворожский "Кривбасс" - старт в 15:30. Также 1 августа в 18:00 львовский "Рух" сыграет против новичка "Полтавы".

Матчи субботы, 2 августа, в Ровно откроют "Верес" и киевское "Динамо". Старт поединка запланирован на 15:30. В другом матче субботы сыграют луганская "Заря" против "ЛНЗ". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В воскресенье, 3 августа, продолжат тур еще один новичок из Черниговщины "Кудровка", которая будет противостоять серебряному призеру "Александрии". Поединок должен начаться в 13:00.

В 15:30 еще один новичок из Хмельницкой области - "Эпицентр" сыграет против донецкого "Шахтера", а матчи воскресенья в 18:00 закроют львовские "Карпаты" и житомирское "Полесье".

Завершится тур в понедельник, 4 августа, поединком харьковского "Металлиста 1925", который вернулся в элиту чемпионата против киевской "Оболони".

Напомним

1 июля электронная система УПЛ утвердила календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.