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УПЛ затвердила календар сезону 2025/26: відомі дати та перші матчі

Київ • УНН

 • 129 перегляди

Електронна система УПЛ затвердила календар матчів сезону 2025/26, який стартує 2 серпня. Перший тур включає матчі «Рух» – «Полтава», «Карпати» – «Полісся», «Епіцентр» – «Шахтар» та інші.

УПЛ затвердила календар сезону 2025/26: відомі дати та перші матчі

Сьогодні, 1 липня, електронна система УПЛ затвердила календар матчів Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26, який стартує 2 серпня. Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає УНН.

Сьогодні відбулося формування календаря матчів VBET Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 за допомоги електронної системи УПЛ. Базова дата 1-го туру - 2 серпня. У 2025 році заплановано 16 турів (базова дата 16-го - 13 грудня). Календарна частина 2026 року розпочнеться 17-м туром (базова дата - 21 лютого). Заключний 30-й тур має відбутися 29 травня 2026 року

 - йдеться в повідомленні.

1 тур, 2 серпня:

"Рух" - "Полтава";

"Карпати" - "Полісся";

"Металіст 1925" - "Оболонь";

"Верес" - "Динамо";

"Зоря" - "ЛНЗ";

"Кудрівка" - "Олександрія";

"Колос" - "Кривбас";

"Епіцентр" - "Шахтар".

Нагадаємо

18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, а донецький "Шахтар" потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Павло Башинський

Павло Башинський

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