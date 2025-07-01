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УПЛ утвердила календарь сезона 2025/26: известны даты и первые матчи

Киев • УНН

 • 117 просмотра

Электронная система УПЛ утвердила календарь матчей сезона 2025/26, который стартует 2 августа. Первый тур включает матчи "Движение" – "Полтава", "Карпаты" – "Полесье", "Эпицентр" – "Шахтер" и другие.

УПЛ утвердила календарь сезона 2025/26: известны даты и первые матчи

Сегодня, 1 июля, электронная система УПЛ утвердила календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, который стартует 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Сегодня состоялось формирование календаря матчей VBET Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26 с помощью электронной системы УПЛ. Базовая дата 1-го тура – 2 августа. В 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го – 13 декабря). Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата – 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен состояться 29 мая 2026 года

 - говорится в сообщении.

1 тур, 2 августа:

"Рух" - "Полтава";

"Карпаты" - "Полесье";

"Металлист 1925" - "Оболонь";

"Верес" - "Динамо";

"Заря" - "ЛНЗ";

"Кудровка" - "Александрия";

"Колос" - "Кривбасс";

"Эпицентр" - "Шахтер".

Напомним

18 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, житомирское "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а донецкий "Шахтер" потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Украинская Премьер-лига
УЕФА
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