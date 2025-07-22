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"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

В кремле заявили о необходимости основательной подготовки для возможной встречи президентов россии и Украины. дмитрий песков отметил, что говорить о переговорах на высоком уровне рано, но есть надежда на третий раунд переговоров на этой неделе.

"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского

В кремле заявили, что для организации возможной встречи между президентами россии и Украины необходима основательная подготовка. Говорить о переговорах на высоком уровне пока рано, однако есть надежда, что третий раунд переговоров состоится на этой неделе, заявил пресс-секретарь диктатора рф дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Он заявил, что россии и Украине предстоит провести подготовительную работу, прежде чем обсудить возможную встречу лидеров двух стран.

Тема переговоров достаточно сложная. Помимо прочих вопросов, конечно, нужно будет обсуждать те крупнейшие проекты меморандумов, которыми обменивались в ходе второго раунда. Поэтому сначала следует много поработать, прежде чем уже в предметном плане говорить о возможности каких-либо встреч на высоком и высшем уровнях

 - сказал песков, отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече путина и Зеленского.

Пресс-секретарь диктатора рф не стал уточнять, в какой день может пройти третий раунд переговоров россии и Украины в Стамбуле.

Надеемся, что будет на этой неделе

- сказал он.

Скажем прямо, тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обмене или возвращении тел погибших – это уже результативность. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чуда, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нашей внешней ситуации. Мы намерены достичь наших интересов, намерены обеспечить наши интересы и выполнить задачи, которые мы поставили с самого начала. Я бы не стал оценивать потенциальные сроки урегулирования. Зависит от множества факторов. И сейчас любые прогнозы будут ошибочными

- добавил песков.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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