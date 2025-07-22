"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського

У кремлі заявили, що для організації можливої зустрічі між президентами росії та України необхідна ґрунтовна підготовка. Говорити про перемовини на високому рівні поки зарано, проте є надія, що третій раунд переговорів відбудеться цього тижня, заявив речник диктатора рф дмитро пєсков, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

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Він заявив, що росії та Україні належить провести підготовчу роботу, перш ніж обговорити можливу зустріч лідерів двох країн.

Тема переговорів є досить складною. Крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті найбільші проєкти меморандумів, якими обмінювалися у ході другого раунду. Тому спочатку слід багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та вищому рівнях - сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч путіна і Зеленського.

Речник диктатора рф не став уточнювати, у який день може пройти третій раунд переговорів росії та України в Стамбулі.

Сподіваємося, що буде на цьому тижні - сказав він.

Говорімо прямо, тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленості про обмін чи повернення тіл загиблих - це вже результативність. Розрахувати на якісь прориви з розряду дива, приводу для цього немає жодного. Навряд чи це можливо у нашій зовнішній ситуації. Ми маємо намір досягти наших інтересів, маємо намір забезпечити наші інтереси та виконати завдання, які ми поставили із самого початку. Я б не став оцінювати потенційні терміни урегулювання. Залежить від безлічі факторів. І зараз будь-які прогнози будуть помилковими - додав пєсков.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу.