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"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського

Київ • УНН

 • 3588 перегляди

У кремлі заявили про необхідність ґрунтовної підготовки для можливої зустрічі президентів росії та України. дмитро пєсков зазначив, що говорити про переговори на високому рівні зарано, але є надія на третій раунд переговорів цього тижня.

"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського

У кремлі заявили, що для організації можливої зустрічі між президентами росії та України необхідна ґрунтовна підготовка. Говорити про перемовини на високому рівні поки зарано, проте є надія, що третій раунд переговорів відбудеться цього тижня, заявив речник диктатора рф дмитро пєсков, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Він заявив, що росії та Україні належить провести підготовчу роботу, перш ніж обговорити можливу зустріч лідерів двох країн.

Тема переговорів є досить складною. Крім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті найбільші проєкти меморандумів, якими обмінювалися у ході другого раунду. Тому спочатку слід багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та вищому рівнях

 - сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про можливу зустріч путіна і Зеленського.

Речник диктатора рф не став уточнювати, у який день може пройти третій раунд переговорів росії та України в Стамбулі.

Сподіваємося, що буде на цьому тижні

- сказав він.

Говорімо прямо, тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленості про обмін чи повернення тіл загиблих - це вже результативність. Розрахувати на якісь прориви з розряду дива, приводу для цього немає жодного. Навряд чи це можливо у нашій зовнішній ситуації. Ми маємо намір досягти наших інтересів, маємо намір забезпечити наші інтереси та виконати завдання, які ми поставили із самого початку. Я б не став оцінювати потенційні терміни урегулювання. Залежить від безлічі факторів. І зараз будь-які прогнози будуть помилковими

- додав пєсков.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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