Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post

Президент США Дональд Трамп собирается вывести США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также на ее "воук" повестку дня, сообщает The New York Post, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Трамп приказал провести 90-дневный пересмотр присутствия Америки в ЮНЕСКО еще в феврале, с особым акцентом на расследовании любого "антисемитизма или антиизраильских настроений в организации".

"После проведения пересмотра должностные лица администрации выразили несогласие с политикой ЮНЕСКО относительно разнообразия, равенства и инклюзии, а также с ее пропалестинским и прокитайским уклоном", сообщил The Post чиновник Белого дома.

"Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, которая поддерживает "воук" (woke - внимательный к расовой предвзятости и дискриминации - ред.), разжигающие вражду культурные и социальные вопросы, которые совсем не соответствуют здравому смыслу, за который американцы проголосовали в ноябре", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Дополнение

США впервые вышли из организации, входящей в ООН, в 1983 году во времена бывшего президента Рональда Рейгана.

Бывший президент Джо Байден добился возвращения США в ЮНЕСКО в 2023 году, утверждая, что американское присутствие необходимо для противодействия растущему влиянию Китая в организации.

Администрация Байдена также пообещала вернуть более 600 миллионов долларов членских взносов, начисленных с момента прекращения взносов США в 2011 году в связи с принятием Палестины в качестве члена.