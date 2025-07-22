Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post

Президент США Дональд Трамп збирається вивести США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її антиамериканські та антиізраїльські настрої, а також на її "воук" порядок денний, повідомляє The New York Post, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Трамп наказав провести 90-денний перегляд присутності Америки в ЮНЕСКО ще в лютому, з особливим акцентом на розслідуванні будь-якого "антисемітизму чи антиізраїльських настроїв в організації".

"Після проведення перегляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО щодо різноманітності, рівності та інклюзії, а також з її пропалестинським та прокитайським ухилом", повідомив The Post чиновник Білого дому.

"Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, яка підтримує "воук" (woke - уважний до расової упередженості та дискримінації - ред.), такі, що розпалюють ворожнечу, культурні та соціальні питання, які зовсім не відповідають здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді", - заявила заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Доповнення

США вперше вийшли з організації, яка входить в ООН, у 1983 році за часів колишнього президента Рональда Рейгана.

Колишній президент Джо Байден домігся повернення США в ЮНЕСКО в 2023 році, стверджуючи, що американська присутність необхідна для протидії впливу Китаю, що зростає, в організації.

Адміністрація Байдена також пообіцяла повернути понад 600 мільйонів доларів членських внесків, нарахованих з моменту припинення внесків США у 2011 році у зв'язку з прийняттям Палестини як члена.