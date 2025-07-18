Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры

Первые билеты на фильм известного режиссера Кристофера Нолана - экранизацию "Одиссеи" Гомера поступили в продажу - еще до того, как он закончил снимать киноленту, и за год до выхода фильма, что, вероятно, является самой продолжительной предпродажей в истории кинематографа, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Одиссея" (The Odyssey), в которой Мэтт Дэймон играет хитрого Одиссея, прокладывающего себе путь домой после окончания Троянской войны, выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Но в четверг IMAX выпустил билеты на первые показы в 26 кинотеатрах Imax по всему миру, которые имеют персонал и оборудование, необходимые для показа в формате 1570.

1570 – это самый большой и самый высокий формат для показа кино из существующих, и формат, которому отдает предпочтение Нолан.

Первые билеты в IMAX доступны только для показов в формате 1570 в первый уикенд, с 16 по 19 июля 2026 года, но возможен только один показ в кинотеатре в день, поскольку продолжительность фильма неизвестна.

За ночь в IMAX Melbourne было продано около 1800 билетов на четыре показа.

"Всего за год вперед - приятно и нормально иметь такую предварительную продажу, - пошутил Джереми Фи, генеральный менеджер IMAX Melbourne, в интервью Guardian Australia в пятницу. - Я не мог бы быть более взволнованным. Мы здесь поклоняемся Нолану. Это немного жалко. Но мы так его любим".

В США почти все билеты были распроданы в течение часа; вскоре появились сообщения о том, что билеты перепродавали онлайн спекулянты по цене от 300 до 400 долларов США. В Великобритании распроданы билеты в знаменитый лондонский BFI IMAX, как и IMAX в Музее науки.

Дополнение

Нолан начал использовать камеры IMAX для фильма "Темный рыцарь" 2008 года и с тех пор продолжает поддерживать этот формат. Его "Оскар" 2023 года, за "Оппенгеймера", стал первым за фильм, полностью снятый на пленку Imax 65 мм, но "Одиссея" станет первым коммерческим полнометражным фильмом, полностью снятым на пленочные камеры Imax, после того, как Нолан убедил Imax создать новые камеры, которые были бы достаточно тихими, чтобы он мог записывать диалоги.

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