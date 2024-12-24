Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует сагу Гомера "Одиссея", премьера запланирована на июль 2026 года, сообщила кинокомпания Universal Pictures, пишет УНН.

Детали

"Следующий фильм Кристофера Нолана "Одиссея" - это мифический экшен-эпос, снятый по всему миру с помощью новой кинотехнологии IMAX. Фильм впервые переносит основную сагу Гомера на экраны IMAX и выходит в кинотеатрах по всему миру 17 июля 2026 года", - сообщили в кинокомпании Universal Pictures в X.

Как уточняет Variety, Нолан собрал звездный состав актеров, соответствующий эпической истории: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон должны сыграть главные роли.

На прошлой неделе Холланд признался, что подписался на проект, не зная многих деталей. "Если честно, я не знаю, о чем идет речь", - недавно сказал Холланд в подкасте The Dish. "Я чрезвычайно взволнован, но о проекте было довольно тихо. Я встретился с [Ноланом], и это было потрясающе. Он как бы в общих чертах рассказал, что это такое, и я уверен, что когда он будет готов, он объявит, о чем идет речь".

Студия и Нолан, как указано, планируют начать производство где-то в первой половине 2025 года. Нолан собирается написать сценарий и выступить продюсером вместе с Эммой Томас под их флагом Syncopy.

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