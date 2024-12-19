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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский орден от короля Чарльза

Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский орден от короля Чарльза

Киев  •  УНН

 • 4464 просмотра

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Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас получили британский рыцарский орден. Режиссер и продюсер удостоены титулов рыцаря и дамы за вклад в кинематограф.

Режиссер Кристофер Нолан и его жена, продюсер Эмма Томас, получили британский рыцарский орден от короля Чарльза III, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Таким образом, они получили титулы рыцаря и дамы за вклад в кинематограф.

Справочно

Кристофер Нолан - английский кинорежиссер, сценарист и продюсер, имеющий британское и американское гражданства. Его 12 фильмов были одобрительно приняты мировой кинокритикой и собрали более 4 млрд долларов кассовых сборов, что делает его одним из самых успешных режиссеров современности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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