Режиссер Кристофер Нолан получил рыцарский орден от короля Чарльза

Режиссер Кристофер Нолан и его жена, продюсер Эмма Томас, получили британский рыцарский орден от короля Чарльза III, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Таким образом, они получили титулы рыцаря и дамы за вклад в кинематограф.

Справочно

Кристофер Нолан - английский кинорежиссер, сценарист и продюсер, имеющий британское и американское гражданства. Его 12 фильмов были одобрительно приняты мировой кинокритикой и собрали более 4 млрд долларов кассовых сборов, что делает его одним из самых успешных режиссеров современности.