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Financial Times
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Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри

Київ • УНН

 • 20042 перегляди

Перші квитки на екранізацію "Одіссеї" Крістофера Нолана, де Метт Деймон грає Одіссея, надійшли у продаж за рік до виходу фільму. Продажі стартували в IMAX, де фільм вийде 17 липня 2026 року, і вже розпродано тисячі квитків, деякі з яких перепродаються спекулянтами.

Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри

Перші квитки на фільм відомого режисера Крістофера Нолана - екранізацію "Одіссеї" Гомера надійшли у продаж – ще до того, як він закінчив знімати кінострічку, і за рік до виходу фільму, що, імовірно, є найтривалішим пресейлом в історії кінематографа, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Одіссея" (The Odyssey), у якій Метт Деймон грає хитрого Одіссея, який пробивається додому після закінчення Троянської війни, вийде у прокат 17 липня 2026 року. Але в четвер IMAX випустив квитки на перші покази у 26 кінотеатрах Imax по всьому світу, які мають персонал та обладнання, необхідні для показу у форматі 1570.

1570 – це найбільший і найвищий формат для показу кіно з існуючих, і формат, якому віддає перевагу Нолан. 

Перші квитки в IMAX доступні лише для показів у форматі 1570 у перший вікенд, з 16 по 19 липня 2026 року, але можливий лише один показ у кінотеатрі на день, оскільки тривалість фільму невідома.

За ніч у IMAX Melbourne було продано близько 1800 квитків на чотири покази.

"Всього за рік наперед - приємно і нормально мати такий попередній продаж, - пожартував Джеремі Фі, генеральний менеджер IMAX Melbourne, в інтерв'ю Guardian Australia у п'ятницю. - Я не міг би бути більш схвильованим. Ми тут поклоняємося Нолану. Це трохи жалюгідно. Але ми так його любимо".

У США майже всі квитки були розпродані протягом години; невдовзі з'явилися повідомлення про те, що квитки перепродавали онлайн спекулянти за ціною від 300 до 400 доларів США. У Великій Британії розпродано квитки у знаменитий лондонський BFI IMAX, як і IMAX у Музеї науки.

Доповнення

Нолан почав використовувати камери IMAX для фільму "Темний лицар" 2008 року і з того часу продовжує підтримувати цей формат. Його "Оскар" 2023 року, за "Оппенгеймер", став першим за фільм, повністю знятий на плівку Imax 65 мм, але "Одіссея" стане першим комерційним повнометражним фільмом, повністю знятим на плівкові камери Imax, після того, як Нолан переконав Imax створити нові камери, які були б достатньо тихими, щоб він міг записувати діалоги.

Нолан зніме "Одіссею": Голланд та інші зірки у новому епосі24.12.24, 09:58 • 115547 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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