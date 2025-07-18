Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные

Школы магии, колдуны, ведьмы, загадочные миры и древние тайны – все это и многое другое для ценителей приключенческих фильмов. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Открытие ведьм (A Discovery of Witches) 2018-2022

Диана Бишоп — обычная англичанка, работающая в Оксфордском университете. Она умна, хорошо образована, разбирается в древней истории, добросовестна и порядочна, хотя внешность никогда не была ее сильной стороной — из-за этого она остается одинокой. Все меняется во время очередного визита в архив, где она находит загадочный свиток со странными рунами. Прикосновение к нему обжигает руку и оставляет клеймо, после чего у Дианы пробуждается колдовская сила. Вскоре она встречает загадочного вампира Мэтью, который также ищет этот манускрипт — и сразу включает все свое обаяние.

• Жанр: мелодрамы, драма, фантастика;

• Страна: Великобритания, США;

• Режиссер: Сара Уолкер;

• Актеры: Эдвард Блюмел, Мэтью Гуд, Тереза Палмер, Оуэн Тил, Малин Буска, Тревор Ив, Айша Харт.

Уиллоу (Willow) 2022-2023

Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, мечтающий овладеть магией. Однажды он находит корзину с новорожденной девочкой, называет ее Элора и забирает к себе. Уиллоу не подозревает, что ребенок имеет необыкновенную судьбу — она предназначена победить могущественную колдунью-тиранку, которая стремится захватить мир. Проходят годы, и благодаря заботе Уиллоу Элора вырастает сильной колдуньей, готовой дать отпор злу. Несмотря на свои скромные магические умения, Уиллоу все эти годы оберегал девочку от опасностей.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Филипп Лоуторп, Дебс Патерсон;

• Актеры: Уорвик Дэвис, Руби Круз, Эрин Келлиман, Элли Бэмбер, Джоан Уэлли.

Тайный орден (The Order) 2019-2020

Джек Мортон — первокурсник университета Белгрейв, который проходит посвящение в таинственный Герметический Орден Голубой Розы, связанный с оккультизмом и магией. Его дед годами готовил этот шаг, чтобы через внука отомстить за смерть дочери и наказать Эдварда Ковентри — отца Джека. План рассчитан на пять лет, но парень оказывается не очень надежным. В конце концов его неосторожность привлекает к себе нежелательное внимание...

• Жанр: драмы, фэнтези, ужасы, приключения;

• Страна: США;

• Режиссер: Матиас Хендл, Лесли Хоуп;

• Актеры: Джейк Мэнли, Сара Грей, Адам ДиМарко, Лоуриза Тронко, Кэтрин Изабелл, Томас Элмс, Девери Джейкобс, Франсуаза Ип.

Судьба: сага Винкс (Fate: The Winx Saga) 2021-2022

Девушки посещают Алфею — одну из лучших школ магии в потустороннем мире, где изучают различные направления колдовства. Помимо уроков, их ожидают типичные для подростков переживания: первые чувства, надежды и планы на будущее. В то же время они вынуждены думать о защите мира, который постоянно подвергается атакам агрессивных монстров. Несмотря на опасность, героини смело вступают в борьбу за выживание. На фоне масштабной войны разворачиваются личные драмы каждой из них, которые добавляют глубины и эмоциональности сюжету.

• Жанр: драма, приключения, фантастика;

• Страна: Италия, Великобритания;

• Режиссеры: Лиза Джеймс Ларссон, Ханна Куинн;

• Актеры: Эбигейл Ф. Ковен, Дэнни Гриффин, Ханна Ван дер Вестхейзен, Элиша Апплбаум, Фредди Торп, Прешес Мустафа.

Тень и Кость (Shadow and Bone) 2021-2023

В древности страна Равка была одной из самых могущественных в мире, но теперь разделена на несколько частей. Тенистый Каньон — место, куда не осмелится сунуться ни один здравомыслящий человек. Покрытый темнотой и почти непроходимый, он все же привлекает смельчаков, ищущих славы. Там живут жестокие существа, готовые разорвать любого, кто вторгнется на их территорию. Герои — жители окрестных земель, и именно через исследование Каньона может пройти путь к возрождению былого величия Равки.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Мейрзи Алмас, Ли Толанд Кригер;

• Актеры: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг, Бен Барнс.