$41.870.05
48.450.07
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18:06 • 16078 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
15:17 • 79563 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
14:59 • 61038 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
14:38 • 58204 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
13:33 • 64195 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 68159 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 54261 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 55574 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 190528 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 109490 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
73%
744мм
Популярные новости
Военный ТЦК забил мобилизованного до смерти в автобусе: какое решение вынес суд18 июля, 09:37 • 31685 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 162261 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 113019 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 91908 просмотра
В Полтаве прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы16:48 • 16666 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
15:17 • 79642 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 93004 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 163371 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 190554 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 370235 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18:06 • 16112 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 113875 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 125006 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 131389 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 243460 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Таймс
Беспилотный летательный аппарат

Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные

Киев • УНН

 • 16118 просмотра

Подборка сериалов о магии, колдунах и загадочных мирах, идеально подходящих для просмотра на выходных. Откройте для себя истории о ведьмах, фермерах-волшебниках и тайных орденах.

Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные

Школы магии, колдуны, ведьмы, загадочные миры и древние тайны – все это и многое другое для ценителей приключенческих фильмов. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Открытие ведьм (A Discovery of Witches) 2018-2022

Диана Бишоп — обычная англичанка, работающая в Оксфордском университете. Она умна, хорошо образована, разбирается в древней истории, добросовестна и порядочна, хотя внешность никогда не была ее сильной стороной — из-за этого она остается одинокой. Все меняется во время очередного визита в архив, где она находит загадочный свиток со странными рунами. Прикосновение к нему обжигает руку и оставляет клеймо, после чего у Дианы пробуждается колдовская сила. Вскоре она встречает загадочного вампира Мэтью, который также ищет этот манускрипт — и сразу включает все свое обаяние.

• Жанр: мелодрамы, драма, фантастика;

• Страна: Великобритания, США;

• Режиссер: Сара Уолкер;

• Актеры: Эдвард Блюмел, Мэтью Гуд, Тереза Палмер, Оуэн Тил, Малин Буска, Тревор Ив, Айша Харт.

Уиллоу (Willow) 2022-2023

Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, мечтающий овладеть магией. Однажды он находит корзину с новорожденной девочкой, называет ее Элора и забирает к себе. Уиллоу не подозревает, что ребенок имеет необыкновенную судьбу — она предназначена победить могущественную колдунью-тиранку, которая стремится захватить мир. Проходят годы, и благодаря заботе Уиллоу Элора вырастает сильной колдуньей, готовой дать отпор злу. Несмотря на свои скромные магические умения, Уиллоу все эти годы оберегал девочку от опасностей.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Филипп Лоуторп, Дебс Патерсон;

• Актеры: Уорвик Дэвис, Руби Круз, Эрин Келлиман, Элли Бэмбер, Джоан Уэлли.

Тайный орден (The Order) 2019-2020

Джек Мортон — первокурсник университета Белгрейв, который проходит посвящение в таинственный Герметический Орден Голубой Розы, связанный с оккультизмом и магией. Его дед годами готовил этот шаг, чтобы через внука отомстить за смерть дочери и наказать Эдварда Ковентри — отца Джека. План рассчитан на пять лет, но парень оказывается не очень надежным. В конце концов его неосторожность привлекает к себе нежелательное внимание...

• Жанр: драмы, фэнтези, ужасы, приключения;

• Страна: США;

• Режиссер: Матиас Хендл, Лесли Хоуп;

• Актеры: Джейк Мэнли, Сара Грей, Адам ДиМарко, Лоуриза Тронко, Кэтрин Изабелл, Томас Элмс, Девери Джейкобс, Франсуаза Ип.

Судьба: сага Винкс (Fate: The Winx Saga) 2021-2022

Девушки посещают Алфею — одну из лучших школ магии в потустороннем мире, где изучают различные направления колдовства. Помимо уроков, их ожидают типичные для подростков переживания: первые чувства, надежды и планы на будущее. В то же время они вынуждены думать о защите мира, который постоянно подвергается атакам агрессивных монстров. Несмотря на опасность, героини смело вступают в борьбу за выживание. На фоне масштабной войны разворачиваются личные драмы каждой из них, которые добавляют глубины и эмоциональности сюжету.

• Жанр: драма, приключения, фантастика;

• Страна: Италия, Великобритания;

• Режиссеры: Лиза Джеймс Ларссон, Ханна Куинн;

• Актеры: Эбигейл Ф. Ковен, Дэнни Гриффин, Ханна Ван дер Вестхейзен, Элиша Апплбаум, Фредди Торп, Прешес Мустафа.

Тень и Кость (Shadow and Bone) 2021-2023

В древности страна Равка была одной из самых могущественных в мире, но теперь разделена на несколько частей. Тенистый Каньон — место, куда не осмелится сунуться ни один здравомыслящий человек. Покрытый темнотой и почти непроходимый, он все же привлекает смельчаков, ищущих славы. Там живут жестокие существа, готовые разорвать любого, кто вторгнется на их территорию. Герои — жители окрестных земель, и именно через исследование Каньона может пройти путь к возрождению былого величия Равки.

• Жанр: приключения, фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Мейрзи Алмас, Ли Толанд Кригер;

• Актеры: Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг, Бен Барнс.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Великобритания
Италия
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9