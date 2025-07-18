П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними

Школи магії, чаклуни, відьми, загадкові світи та давні таємниці – все це та набагато більше для поціновувачів пригодницьких фільмів. УНН пропонує добірку серіалів, які можна переглянути у вихідні.

Відкриття відьом (A Discovery of Witches) 2018-2022

Діана Бішоп — звичайна англійка, яка працює в Оксфордському університеті. Вона розумна, добре освічена, знається на давній історії, сумлінна й порядна, хоча зовнішність ніколи не була її сильною стороною — через це вона залишається самотньою. Усе змінюється під час чергового візиту до архіву, де вона знаходить загадковий сувій із дивними рунами. Дотик до нього обпікає руку й залишає клеймо, після чого в Діани пробуджується чаклунська сила. Невдовзі вона зустрічає загадкового вампіра Метью, який також шукає цей манускрипт — і одразу вмикає весь свій шарм.

• Жанр: мелодрами, драма, фантастика;

• Країна: Велика Британія, США;

• Режисер: Сара Волкер;

• Актори: Едвард Блюмел, Метью Ґуд, Тереза Палмер, Оуен Тіл, Малин Буска, Тревор Ів, Айіша Харт.

Віллоу (Willow) 2022-2023

Віллоу Юфгуд — скромний фермер і чарівник-початківець, який мріє опанувати магію. Одного дня він знаходить кошик із новонародженою дівчинкою, називає її Елора і забирає до себе. Віллоу не підозрює, що дитина має надзвичайну долю — вона призначена перемогти могутню чаклунку-тиранку, яка прагне захопити світ. Минають роки, і завдяки турботі Віллоу Елора виростає сильною чаклункою, готовою дати відсіч злу. Попри свої скромні магічні вміння, Віллоу всі ці роки оберігав дівчинку від небезпек.

• Жанр: пригоди, фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Філіппе Лоуторп, Дебс Патерсон;

• Актори: Ворвік Дейвіс, Рубі Круз, Ерін Келліман, Еллі Бембер, Джоан Веллі.

Таємний орден (The Order) 2019-2020

Джек Мортон — першокурсник університету Белгрейв, який проходить посвяту до таємничого Герметичного Ордену Блакитної Троянди, пов’язаного з окультизмом і магією. Його дід роками готував цей крок, аби через онука помститися за смерть доньки та покарати Едварда Ковентрі — батька Джека. План розрахований на п’ять років, але хлопець виявляється не дуже надійним. Зрештою його необережність привертає до себе небажану увагу...

• Жанр: драми, фентезі, жахи, пригоди;

• Країна: США;

• Режисер: Матіас Гендл, Леслі Гоуп;

• Актори: Джейк Менлі, Сара Ґрей, Адам ДіМарко, Лоуріза Тронко, Кетрін Ізабелл, Томас Елмс, Девері Джейкобс, Франсуаза Іп.

Доля: сага Вінкс (Fate: The Winx Saga) 2021-2022

Дівчата відвідують Алфею — одну з найкращих шкіл магії в потойбічному світі, де вивчають різні напрямки чаклунства. Окрім уроків, їх очікують типові для підлітків переживання: перші почуття, надії й плани на майбутнє. Водночас вони змушені думати про захист світу, що постійно піддається атакам агресивних монстрів. Незважаючи на небезпеку, героїні сміливо вступають у боротьбу за виживання. На тлі масштабної війни розгортаються особисті драми кожної з них, які додають глибини та емоційності сюжету.

• Жанр: драма, пригоди, фантастика;

• Країна: Італія, Велика Британія;

• Режисери: Ліза Джеймс Ларссон, Ганна Квінн;

• Актори: Ебігейл Ф. Ковен, Денні Ґріффін, Ганна Ван дер Вестхейзен, Еліша Апплебаум, Фредді Торп, Прешес Мустафа.

Тінь і Кістка (Shadow and Bone) 2021-2023

У давнину країна Равка була однією з наймогутніших у світі, але тепер розділена на кілька частин. Тінистий Каньйон — місце, куди не наважиться сунутися жодна розсудлива людина. Покритий темрявою й майже непрохідний, він все ж приваблює сміливців, які шукають слави. Там живуть жорстокі істоти, готові розірвати будь-кого, хто вторгнеться на їхню територію. Герої — мешканці навколишніх земель, і саме через дослідження Каньйону може пройти шлях до відродження колишньої величі Равки.

• Жанр: пригоди, фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Мейрзі Алмас, Лі Толанд Кріґер;

• Актори: Джессі Мей Лі, Арчі Рено, Фредді Картер, Аміта Суман, Кіт Янг, Бен Барнс.