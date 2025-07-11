Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні

Вчора в одній з лікарень Запоріжжя чоловік здійснив напад на лікаря. Поліція затримала нападника. УНН стали відомі деталі інциденту.

В одному із медзакладів Запоріжжя чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження.

Як стало відомо УНН, чоловік ножем завдав лікареві кілька різаних ран, після чого, лікареві вдалося зачинити нападника в окремому кабінеті. Але той виламав двері - чим поранив ще одного лікаря.

Про нападника також відомо, що він колишній військовий. Має третю групу інвалідності через травми, отримані під час служби в армії.

Як пишуть місцеві ЗМІ, чоловік у 2022 році пішов добровольцем і служив під Авідіїївкою. Після отриманння поранення був демобілізований. З часом йому була надана третя група інвалідності, але як цивільний, а не військовий. Як розповіли батьки чоловіка, саме така несправедливість і могла стати причиною його дій.

Нагадаємо

В червні УНН повідомляв, що у Винниках на Львівщині чоловік скоїв напад із ножем на чотирьох жінок. Двоє з них, 80-річна мати та 56-річна сестра підозрюваного, загинули, ще дві жінки госпіталізовані з пораненнями.